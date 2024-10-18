Как во Франции продвигается подготовка к передаче истребителей Mirage 2000: Умеров рассказал

Рустем Умеров отметил, что не хочет ничего анонсировать, поскольку это будет делать французская сторона.
Министр обороны Рустем Умеров во время визита в Брюссель обсудил с министром обороны Франции подготовку к передаче французских истребителей Mirage 2000. Процесс подготовки идет по плану.
Об этом заявил глава украинского оборонного ведомства во время брифинга, передает "Укринформ".
"Они (НАТО – ред.) с нами, они работают с нами по разным трекам – некоторые публичные, некоторые непубличные. Второе, они тренируют наших воинов, они дают международную военную помощь. У нас кооперация на всех уровнях до самого высшего уровня. Относительно "Миражей" (французский истребитель Mirage 2000 – ред.) общались с министром обороны Франции, обсудили вопрос, когда, как проводится сотрудничество, просто не хочу это анонсировать, потому что это будет делать французская сторона. Более того, я очень благодарен им, что они сейчас оснащают вооружением и военной техникой, готовят нашу бригаду, и скоро она уже будет у нас дома", – сообщил Умеров.
Министр обороны заверил, что подготовка к передаче истребителей проходит по плану.
Ранее Умеров анонсировал "большую ракетную программу" Украины.
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