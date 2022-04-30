Как во время военного положения будут начисляться субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг

Как во время военного положения будут начисляться субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг

Изменения начисления касаются определенных территорий.

Постановлением №462 от 19 апреля 2022 года Кабинет Министров Украины внес изменения в порядок предоставления льгот и субсидийна оплату жилищно-коммунальных услуг .

Согласно постановлению, на территории административно-территориальных единиц, где структурные подразделения по вопросам социальной защиты не имеют возможности обеспечить подготовку выплатных документов и проведение финансирования, выплата жилищных субсидий и льгот производится за апрель 2022 в размере, который рассчитывается за специальной формулой.

На территориях административно-территориальных единиц, где по состоянию на 1 мая 2022 г. структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения не имеют возможности обеспечить рассмотрение вопроса о назначении жилищных субсидий на неотапливаемый сезон, их расчет, а также подготовку выплатных документов и проведение финансирования, выплата жилых субсидий домохозяйствам, получавшим жилищную субсидию в отопительном сезоне 2021-2022 годов, продолжается с мая 2022 года автоматически, без обращения граждан до возобновления работы меcтных подразделений по вопросам социальной защиты населения.

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