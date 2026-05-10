До 10 июня военные должны оцифровать трудовые книжки

В Украине идет цифровизация трудовых книжек и переход на электронный формат учета трудового стажа. Этот процесс напрямую касается и военнослужащих. Ведь от того, полно и корректно ли внесены данные, зависит будущий расчет пенсии и зачисление страхового стажа.

Об этом напоминают сотрудники Ровенского областного ТЦК и СП .

Оцифровка трудовой книги: касается ли это военных

Процесс оцифровки трудовых книг должен быть завершен до 10 июня 2026 года. Прежде всего, это касается граждан, которые начали трудовую деятельность до 1 января 2004 года.

Для военных этот вопрос особенно важен, ведь периоды службы также учитываются в страховой стаж, но только при условии, что информация правильно отражена в электронном реестре.

В Пенсионном фонде данные о трудовой деятельности формируются исключительно на основе оцифрованных документов. Если записи неполны или отсутствуют, это может повлиять на подсчет стажа и размер предстоящих пенсионных выплат.

Как засчитывается военная служба в стаж

По данным Ровенского областного ТЦК и СП, срочная военная служба включается в страховой стаж. В то же время решающим является правильное документальное подтверждение.

Относительно требований к военному билету, его не нужно подавать повторно, если в трудовой книжке уже есть полная запись о службе с указанием реквизитов документа. Представление обязательно, если запись отсутствует или не содержит данных военного билета.

В таких случаях документ должен быть отсканирован и добавлен в электронную трудовую книжку.

Какие еще документы могут понадобиться

Кроме трудовой книжки и военного билета, военнослужащие могут добавлять и другие подтверждающие документы, в частности:

дипломы об образовании (периоды обучения до 2004 года могут учитываться в стаж);

справки и другие документы, подтверждающие отдельные периоды деятельности.

Важно, чтобы все файлы были отсканированы, читаемы и содержали полный набор страниц в хронологическом порядке — с печатями, подписями, датами и реквизитами.

Как подать документы, чтобы не потерять стаж

Передать сканкопии можно как самостоятельно через веб-портал Пенсионного фонда Украины, так и через работодателя.

Специалисты отмечают, что своевременная оцифровка трудовых книг позволяет избежать потери части страхового стажа и обеспечивает корректный расчет пенсии в будущем.

