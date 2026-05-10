Как военным пойти в отпуск по семейным обстоятельствам и насколько отпустят — в ТЦК объяснили

Военнослужащие в Украине могут получить отпуск по семейным обстоятельствам / © ТСН

Реклама

Военнослужащие в Украине имеют право на отпуск при возникновении важных семейных обстоятельств. Такая возможность предусмотрена законодательством и позволяет временно покинуть службу для решения неотложных личных вопросов, при этом денежное довольствие сохраняется в полном объеме.

Черновицкий областной ТЦК и СП сообщил об этом 10 мая.

В каких случаях предоставляется отпуск военным

Закон не содержит исчерпывающего перечня оснований. Решение принимает командир индивидуально. В то же время чаще всего отпуск предоставляют в следующих случаях:

Реклама

заключение брака военнослужащим;

тяжелое состояние здоровья или смерть близких родственников (жены/супруга, родителей, детей, братьев или сестер);

стихийные бедствия или чрезвычайные ситуации, повлиявшие на семью или имущество;

другие исключительные обстоятельства, когда личное присутствие необходимо.

Продолжительность и условия

Стандартная продолжительность такого отпуска составляет 10 календарных дней. Дополнительно может предоставляться время на дорогу — до 2 суток в одну сторону. В итоге максимальный срок может достигать 14 дней.

Денежное довольствие за военнослужащим хранится полностью, включая все надбавки. Закон также не устанавливает ограничений по количеству таких отпусков в течение года — при подтверждении оснований.

Семейные обстоятельства у военных: как оформить отпуск

Процедура получения состоит из нескольких этапов. Прежде всего нужно подать рапорт. Удобнее всего это сделать через приложение «Армия+». В заявлении необходимо указать причину, желаемый срок и время на дорогу.

Подтверждение обстоятельств прилагаются документы (свидетельство, справки и т.п.). Если их еще нет, это следует указать в рапорте.

Реклама

Рассмотрение командиром — следующий этап для получения отпуска. Решение принимается на базе служебной и боевой обстановки.

Финальный этап — оформление приказа. Военнослужащий получает отпускной билет.

Возврат к части. В ТЦК подчеркивают, что после завершения отпуска необходимо вовремя прибыть на место службы или сообщить об уважительных причинах задержки.

Правовая основа

Право на такой отпуск закреплено законом Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» (п. 18 ст. 10-1), а также указом президента №1153, регулирующим порядок прохождения военной службы.

Реклама

Новости партнеров