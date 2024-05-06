Как военный на "нулю": какая зарплата у Шмыгаля, Федорова и Верещук (данные)

Зарплата чиновников состоит из должностного оклада и платы за время командировки.

Правительство обнародовало зарплаты премьер-министра Дениса Шмыгаля и вицеминистров за апрель.

Данные заработной платы показали на сайте Кабмина.

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Согласно статистике, премьер за прошлый месяц получил без налогов 77 404,77 гривны.

Отмечается, что заработная плата составила 96 155,00 гривен, в том числе:

должностной оклад – 48 077,50 гривны;

заработная плата за время командировки – 48 077,50 гривны.

Сумма удержанных налогов составляла 18 750,23 гривны.

Какая зарплата у вицепремьеров

Первая вице-премьер-министр — министр экономики Украины Свириденко Ю.В. получила 72 207,39 гривны.

Начисленная заработная плата – 89 698,62 гривны, в том числе:

должностной оклад – 43 706,82 гривны;

заработная плата за время командировки – 34 965,44 гривны;

помощь по временной нетрудоспособности за счет организации – 11 026,36 гривны;

Сумма удержанных налогов составляла 17 491,23 гривны.

Фактически полученная вице-премьер-министром по восстановлению Украины – министром развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Кубраковым А. М. заработная плата составила 77 404,77 гривны.

Начисленная заработная плата – 96 155,00 гривен, в том числе:

должностной оклад – 74301,59 гривны;

заработная плата за время командировки – 21853,41 гривны.

Сумма удержанных налогов составляла 18 750,23 гривны.

Полученная вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Стефанишиной А. В. заработная плата составила 80 842,68 гривны.

Начисленная заработная плата – 100 425,70 гривны, в том числе:

должностной оклад – 83 042,95 гривны;

заработная плата за время командировки – 17 382,75 гривны.

Сумма удержанных налогов составляла 19583,02 гривны.

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Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Верещук И. А. получила 77 404,77 гривны.

Начисленная заработная плата – 96 155,00 гривен, в том числе:

должностной оклад – 65 560,23 гривны;

заработная плата за время командировки – 30 594,77 гривны.

Сумма удержанных налогов составляла 18 750,23 гривны.

Вице-премьер-министр Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины Федоров М. А. заработал 77 404,77 гривны.

Начисленная заработная плата – 96 155,00 гривен, в том числе:

должностной оклад – 96 155,00 гривен.

Сумма удержанных налогов составляла 18 750,23 гривны.

Напомним, ранее в Министерстве финансов рассекретили зарплаты чиновников. Где их можно посмотреть — читайте ЗДЕСЬ.

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