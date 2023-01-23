Как воры выбирают и помечают квартиры и дома: когда нужно немедленно вызвать полицию

Как понять, что с вами следят, о признаках, что вас хотят ограбить, прочтите в материале ТСН.ua

Время от времени в многоэтажках появляются непонятные знаки – спички прицеплены к двери, непонятные символы на почтовые ящики. Некоторые думают. что это детские проделки, другие — работа наркоманов. По мнению правоохранителей, таким образом воры-домушники отмечают квартиры потенциальных жертв.

Как воры выбирают квартиры

Из-за визуального анализа – по наличию кондиционера, спутниковой антенны, по тому, что видно в окнах. В вечернее время даже через окна со шторами можно многое увидеть.

О богатой квартире расскажут и добротные входные двери.

Как ни странно, натолкнет на подобное мнение, наклейка, что здесь работает охранная сигнализация для квартиры, значит есть что охранять. Другой вопрос, насколько воры отчаянные, и будут ли пытаться влезть туда, где есть системы охраны квартиры.

Наличие дорогостоящего автомобиля также может привлечь внимание. На стадии поиска объекта воры могут длительное время наблюдать за домом и его жителями. Определить квартиру, где живет владелец автомобиля, очень просто. Достаточно дождаться его после работы во дворе и под видом обычных посетителей «сопровождать» человека на этаж, где он живет.

О ценной квартире могут ненароком рассказать соседи и сами владельцы квартир в социальных сетях.

Как понять что за вашей квартирой следят

Выбрав квартиру, воры устанавливают слежку, чтобы определить наиболее подходящий момент для кражи.

Вас должно насторожить:

Периодический стук в дверь или звонок. Н асторожиться стоит в том случае, если после звонка или стука за дверью посетители не были обнаружены. Это может быть проверкой, находитесь ли вы дома или нет и выяснение графика работы и времени, когда вы обычно отсутствуете.

асторожиться стоит в том случае, если после звонка или стука за дверью посетители не были обнаружены. Это может быть проверкой, находитесь ли вы дома или нет и выяснение графика работы и времени, когда вы обычно отсутствуете. Периодические телефонные звонки с незнакомых номеров и вызовы в коммунальные службы. Таким образом воры пытаются узнать, где вы живете, каков ваш распорядок дня, кто проживает вместе с вами и т.д. Периодически звоня по телефону, преступники пробуют выяснить, где вы сейчас находитесь.

Выяснение информации через детей. Следует объяснить детям, почему не нужно рассказывать незнакомым о семье, квартире, родителях и т.д.

Внезапная поломка дверного замка может сигнализировать, что вашу дверь пытались сломать. Замените его более надежным.

Мелкие предметы во входной двери, под ковриком. Волосы, приклеенные в малозаметном месте на дверях, монетка, оставленная на коврике, кусочек печенья под ковриком, нить, вставленная в дверь – это далеко не полный список методов воров. Монетка сдвинута или печенье под ковриком раздавлено – верный признак для преступника, что возле квартиры кто-то стоял. Если нить из дверного проема выпала, значит дверь открывалась. Иногда метки делают еще менее заметными, например крошечный кусочек бумаги в замке. Преступники оставляют мелкие предметы не только в двери, но и под ковриком перед нее, в любом случае обращайте на такие мелочи внимание.

Еще один знак для домушников и наводчиков – это переполненная почта. Не ленитесь периодически очищать ящик, а в случае, если отлучаетесь надолго, попросите соседей извлекать все из почтового ящика.

Если вы обнаружили метку, что кто-то следит за квартирой, домом, стоит обратиться к стражам порядка. Вызвать полицию нужно, если заметили подозрительных людей у ​​дома, в парадном или на этаже. Немедленно вызывайте полицию, если замок вашей двери и непосредственно саму дверь кто-то осматривает. Если вы стали свидетелем, что из вашего парадного выносят вещи, вежливо поинтересуйтесь кто и из какой квартиры переезжает, и если что-нибудь заподозрили, звоните в полицию.

Читайте также: