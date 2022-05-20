Как восстанавливаются фермы и по какой цене можно будет купить клубнику в этом году

Пока идет борьба с российским агрессором, предприниматели заботятся о том, чтобы украинцы встречали победу с щедрым урожаем. Как фермеры работают в условиях войны и приходят в себя после оккупации.

"Работы начались очень поздно. Мы нарушили график обработки растений. Я не успел сделать обрезку. Не знаю, что из этого получится", - рассказывает владелец небольшой семейной фермы на Житомирщине Валентин Мовчун. На 3 гектарах они выращивают голубику и клубнику. Он взялся реанимировать саженцы несколько дней назад, потому что раньше дорога к ферме была перекрыта из-за боев, к тому же была заминирована. Раньше Валентин работал со своим сыном Ярославом, но сейчас тот служит в ЗСУ.

Валентин Мовчун

Обычно за сезон на ферме собирают 5 тонн голубики и 10 тонн клубники. Однако в этом году фермер рассчитывает только на урожай голубики – к сожалению, саженцы клубники заросли бурьяном. Валентин Мовчун говорит, что клубники, которую удастся вырастит, раздаст людям бесплатно.

А на ягодной ферме в Киевской области выращивают клубнику, малину, голубику и смородину на 500 гектарах – в промышленных масштабах. Сейчас на ферме готовятся к сезону, но сначала нужно еще избавиться от последствий вражеских обстрелов – отстроить разрушенные хозяйственные здания и собрать осколки снарядов с полей. Несмотря на это фермеры планируют собрать тысячу тонн ягод, как в прошлом году - хотя клубники в этом году будет намного меньше.

Сейчас цены на клубнику стартуют от 140 грн за кг – это связано с тем, что южные регионы временно оккупированы, поэтому урожай на рынки доставить невозможно. Поставляют клубнику только с Закарпатья, однако через несколько недель подключатся и другие регионы, поэтому цены снизятся.

Читайте также: