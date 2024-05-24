Как восстановить поврежденный или утраченный военный билет: четкая процедура

Документ удостоверяет личность военнообязанного и содержит все сведения о нем.

Военнообязанные военнослужащие и резервисты обязаны не только своевременно вносить актуальные изменения в военный билет, но и заботиться о надлежащем его хранении. В частности, за невыполнение последнего предусмотрен штраф. При этом всегда может произойти так, что военный билет будет потерян или поврежден.

Все о штрафе за потерю, повторную выдачу и восстановление военного билета читайте в материале.

Когда документ выдают повторно

Военный билет могут повторно выдаваться в следующих случаях:

потеря или кража документа;

повреждение или уничтожение военного билета из-за стихийного бедствия;

непригодность документа для дальнейшего использования;

смена личных данных военнослужащего – фамилии, имени или отчества.

Сумма штрафа за потерю или повреждение

Согласно статье 211 КУоАП, небрежное хранение военного билета, повлекшее его утрату или повреждение, карается наложением штрафа. Предполагается, что в особый период придется оплатить:

при первой потере – от 30 до 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, это от 510 грн до 850 грн;

при повторном нарушении – от 50 до 100 не облагаемых налогом минимумов, то есть от 850 грн до 1700 грн.

Как восстановить документ

В Минобороны объясняют, что после потери военного билета или удостоверения офицера:

Следует обратиться к непосредственному командиру с рапортом и добавить к нему свои объяснения, указывающие обстоятельства потери военно-учетного документа. По поводу утраты военного билета командир воинской части должен назначить служебное расследование. После проведения служебного расследования в воинской части должен собрать пакет документов:

заявление/рапорт, в котором указаны обстоятельства потери военного билета и просьба о повторной его выдаче

паспорт;

матовое фото 3×4 см без уголка;

поврежденный документ или его остатки (при наличии);

выписка из приказа о результатах служебного расследования (если документ потерян).

4. Указанный пакет документов необходимо направить в ТЦК и СП, где вы состоите на учете, поскольку только начальник ТЦК и СП уполномочен повторно выдать военный билет или удостоверение офицера.

Следует отметить, что сроки оформления нового военного билета законодательством пока никак не регулируются. Обычно на это нужно около недели, впрочем, все зависит от нагрузки ТЦК и СП.

Заявление на возобновление военного билета

Раньше мы писали о том, какие отметки должны быть в военном билете.

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