Как восстановить удаленные сообщения в Viber: рекомендации пользователям

Viber является одним из популярнейших мессенджеров среди украинцев.
В настоящее время с помощью различных платформ для обмена сообщениями (текстового, фото и видео формата) можно общаться с друзьями, решать рабочие вопросы и т.д. Нередки ситуации, когда человек случайно или намеренно удалил важное сообщение. Впрочем, его, при определенных условиях, можно восстановить.
Как прочесть удаленные сообщения в Viber – рассказываем дальше.
Резервные копии
Для начала необходимо убедиться в наличии резервной копии чата, содержащей удаленные сообщения. Viber автоматически создает резервные копии на устройстве. Однако это можно сделать самостоятельно:
Для пользователей Android:
- зайти в Viber
- перейти в чат, содержащий удаленные сообщения.
- нажать на три точки в верхнем правом углу
- выбрать настройки чата
- задать "резервное копирование"
- выбрать, как часто будут делаться копии: "ежедневно", "еженедельно", "ежемесячно".
Для пользователей iOS:
- зайти в Viber
- перейти в чат, содержащий удаленные сообщения.
- зажать и удерживать сообщения в чате
- выбрать "больше"
- нажать "сделать резервную копию чата".
Восстановление удаленной информации
Специалисты объясняют, что удаленное сообщение, являющееся частью резервной копии чата, можно восстановить следующим образом:
Для пользователей Android:
- зайти в Viber
- выбрать чат, с которого нужно восстановить сообщение
- прокрутить чат вверх, чтобы "подтянулись" предыдущие сообщения
- нужное сообщение появится на экране.
Для пользователей iOS:
- зайти в Viber
- выбрать чат, с которого нужно восстановить сообщение
- прокрутить чат вверх, чтобы "подтянулись" предыдущие сообщения
- нужное сообщение появится на экране.
Попытаться применить программы
В случае, если вы ненароком удалили информацию и не делали резервные копии, могут помочь специализированные программы для восстановления данных. Они поддерживаются как Android, так и iOS. Однако гарантировать успешный результат никто не может, потому что на него влияют разные факторы, как: время, прошедшее с момента удаления, уровень доступа к системе и т.д.
Обратиться в службу поддержки
Может случиться так, что ни один из вышеперечисленных способов не дал желаемого результата. Тогда вам следует обратиться в службу поддержки мессенджера. Специалисты приложат надлежащие усилия, чтобы оказать помощь по восстановлению данных.
Резюмируя, восстановить удаленные сообщения, конечно, возможно. Если вы производите резервные копии чатов, проблем вообще не возникнет, однако пренебрежение этой опцией может привести к необратимой потере важной информации. Всегда помните: лучше осторожно относиться к важным данным и контролировать резервное копирование, чтобы обезопасить себя от излишнего стресса в будущем.
Напомним, в Тернопольской области Шумский районный суд оштрафовал женщину, которая писала своей свекрови мат в СМС-сообщениях в Viber. Местная жительница должна заплатить штраф.
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