Как восстановить удаленные сообщения в Viber: рекомендации пользователям

В настоящее время с помощью различных платформ для обмена сообщениями (текстового, фото и видео формата) можно общаться с друзьями, решать рабочие вопросы и т.д. Нередки ситуации, когда человек случайно или намеренно удалил важное сообщение. Впрочем, его, при определенных условиях, можно восстановить.

Как прочесть удаленные сообщения в Viber – рассказываем дальше.

Резервные копии

Для начала необходимо убедиться в наличии резервной копии чата, содержащей удаленные сообщения. Viber автоматически создает резервные копии на устройстве. Однако это можно сделать самостоятельно: