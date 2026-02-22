Как восстановить утраченное или поврежденное удостоверение УБД

Удостоверение УБД

Удостоверение участника боевых действий (УБД) является основным документом, подтверждающим право на льготы и социальные гарантии.

В Министерстве обороны Украины разъяснили порядок получения нового удостоверения при его потере, похищении или повреждении.

Как восстановить удостоверение УБД

Для действующих военнослужащих необходимо предоставить рапорт командиру своей воинской части. Уволенные со службы должны обратиться в ТЦК и СП, в котором состоят на учете.

В Минобороны отметили, что процедуру упростили. Теперь не нужно подавать справку из полиции и объявления в печатных СМИ о потере документа.

Какие документы нужны, чтобы восстановить удостоверение

В случае потери или похищения удостоверения в рапорт или заявление следует добавить:

копию утраченного или похищенного удостоверения (при наличии)

лист талонов и его копию

копию первой страницы паспорта или ID-карты

две цветные фотографии размером 3×4 сантиметра

Если документ был уничтожен при выполнении боевых или служебных задач, его восстановление производится на основании служебного расследования. В таком случае подается заявление и две фотографии.

В то же время, освобожденным из плена военнослужащим не нужно добавлять материалы служебного расследования. В отсутствие удостоверения новый документ им выдают только на основании личного заявления.

