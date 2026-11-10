Как восстановить утраченные документы во время войны: пошаговая инструкция для украинцев

Как восстановить утраченные документы / © Unsplash

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Потеря личных бумаг или документов на недвижимость из-за боевых действий, вынужденного переезда или других обстоятельств — распространенная проблема для многих украинцев сейчас, особенно для ВПЛ. Но потерянные, украденные, поврежденные или уничтоженные документы можно восстановить.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

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Восстановление утраченных документов во время войны: пошаговая инструкция

Полностью восстановить можно свидетельства о рождении, браке, расторжении брака, смерти, а также документы на квартиру или дом.

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Как восстановить свидетельство о рождении, браке или смерти

Если свидетельство о рождении, браке, расторжении брака или смерть были утеряны, похищены, повреждены или уничтожены, вы имеете право получить его повторно.

Обратиться можно в любой отдел ГРАГС на территории Украины, независимо от места вашего проживания или места первичной государственной регистрации акта гражданского состояния.

А для тех украинцев, которые находятся за границей, есть возможность обратиться в дипломатическое представительство или консульское учреждение Украины.

Если брак расторгнут, то повторно свидетельство о заключении этого брака не выдается.

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Получить восстановленные документы могут:

человек, в отношении которого составлена актовая запись;

его родители, усыновители, опекуны или попечители;

представители учреждений здравоохранения, учебных и других учреждений, где постоянно находится ребенок, а также органов опеки и попечительства;

второй из супругов, дети, близкие родственники умершего человека и наследники — по поводу свидетельства о смерти.

Свидетельство повторно выдается при наличии паспорта заявителя.

Как восстановить документы на квартиру в Украине

Если право собственности на недвижимость зарегистрировано в Государственном реестре прав на недвижимое имущество, можно получить выписку из этого реестра. Именно эта выписка служит юридическим доказательством владения имуществом и дает возможность подавать запросы на государственную компенсацию за разрушенную или поврежденную недвижимость.

Выписку можно получить двумя способами:

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В бумажном виде. Нужно обратиться с паспортом и чеком об уплате админсбора в Центр предоставления админуслуг, государственному регистратору или помощнику нотариуса. В электронном формате. Нужно воспользоваться сервисами портала «Дія» или официальной вебплатформой Министерства юстиции.

Если информация об имуществе еще не попала в электронную базу, следует обращаться непосредственно в учреждение, которое первично оформляло бумаги:

частный или государственный нотариус;

местные органы самоуправления;

ЦПАУ.

Для недвижимости, оформленной до 1 января 2013 года, право собственности можно подтвердить на основе сведений из других баз данных или материалов архивов БТИ. Если ни один из указанных путей не принес результата, единственным способом восстановления прав остается судебный порядок.

Подать иск в суд и подготовить необходимые заявления помогают юристы системы бесплатной юридической помощи. Эта услуга доступна для льготных категорий, в частности для ВПЛ. Можно получить консультацию по номеру 0800213103, написать свой вопрос в соцсетях или посетить ближайшее бюро бесплатной юридической помощи.

Документы: последние новости

Напомним, советские свидетельства о рождении остаются действенными в Украине и имеют такую же юридическую силу, как и документы современного образца. Как объяснили в Киевской ОВА, обязательная замена таких документов законом не предусмотрена.

Получить дубликат свидетельства нового образца нужно только в случае потери, повреждения, по собственному желанию или в других предусмотренных законом случаях. Для этого следует обратиться в ГРАГС или воспользоваться порталом «Дія», предоставив паспорт, советское свидетельство и другие сопроводительные документы при необходимости.

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