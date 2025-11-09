ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Украина
68
1 мин

Как война изменила пищевые привычки украинцев: на чем экономят

Украинцы сознательно упрощают потребление, сосредотачиваясь на базовых продуктах и минимизируют «эмоциональные» покупки.

Автор публикации
Анастасия Павленко
Более половины украинцев изменили свои пищевые привычки

Более половины украинцев изменили свои пищевые привычки / © Credits

Полномасштабная война продолжает существенно менять ежедневные решения украинцев — от того, что они кладут в пищевую корзину до того, как определяют для себя понятие о здоровой жизни.

На New Food Summit 2025 исследовательская компания Gradus представила результаты третьей волны специального исследования о том, как полномасштабная война влияет на пищевое поведение украинцев.

В частности, 56% опрошенных отмечают, что их рацион изменился под влиянием войны, что на 7 пунктов больше, чем в прошлом.

Главные факторы этих изменений — рост цен, психологический стресс и последствия атак, влияющие на быт и ритм жизни.

Для женщин и людей 55+ особенно ощутимо влияние эмоционального истощения и нарушения сна — эти факторы сильнее влияют на регулярность питания и выбор продуктов.

Доля тех, кто снизил затраты на продукты, выросла с 67% до 72%.

На чем экономят

Большинство респондентов пытаются ограничивать кондитерские изделия, снеки и деликатесы. Женщины чаще отказываются от сладкого (54%), в то же время молодежь менее склонна экономить на алкогольных напитках (26%).

Ранее стало известно, что в декабре, в канун праздников, в Украине подорожают продукты питания.

68
