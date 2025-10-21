Как война повлияла на диких птиц в Украине: ученый дал шокирующий ответ

Птицы и дым от взрыва

Война в Украине повлияла не только на жизнь людей, но и на природные экосистемы. Несмотря на взрывы, загрязнение территорий и уничтожение среды обитания, исследователи фиксируют и положительные процессы — некоторые виды диких животных и птиц начали восстанавливаться. Из-за снижения человеческой активности и запрета на охоту численность отдельных популяций существенно возросла.

Об этом сообщил в комментарии «Телеграфу» кандидат биологических наук, соучредитель Нижнеднестровского национального природного парка и начальник научно-исследовательского отдела учреждения Николай Роженко.

По словам ученого, наибольшие изменения наблюдаются среди водоплавающих птиц, особенно гусей обыкновенных и серых, обитающих в прибрежных зонах рек и морей. Именно их численность выросла заметно.

«С началом активных боевых действий в дельте Днепра численность этого вида увеличилась втрое. Я не думаю, что эти птицы прилетели с Луны или из космоса», — отметил Роженко.

Многие птицы переместились с территорий активных боевых действий в более спокойные регионы, что также способствовало росту их количества.

В то же время ученый подчеркнул, что часть птиц и животных осталась даже в районах боевых действий, если это позволяли их биологические особенности. В более безопасных регионах, где уже более трех лет запрещена охота, наблюдается заметное восстановление популяций.

Роженко подчеркнул, что влияние войны на живую природу имеет две стороны. С одной стороны, боевые действия уничтожают флору и фауну, а с другой — экосистемы начинают самостоятельно восстанавливаться из-за исчезновения человеческого влияния.

Ученый привел пример Чернобыльской зоны отчуждения, где после аварии на ЧАЭС и уменьшения антропогенного воздействия вернулись рыси, волки, совы и другие редкие виды. Это демонстрирует способность природы к саморегуляции и восстановлению, когда исчезает человеческое вмешательство.

«В природе не бывает пустого места. Территории, где нет людей, заселяют животные, которые используют эти условия для жизни», — добавил ученый.

Он отметил, что такая тенденция является естественной реакцией экосистем на изменения: адаптационные механизмы срабатывают всегда, независимо от обстоятельств.

Напомним, в Украине на грани исчезновения оказался косарь — болотная птица из семейства ибисовых, занесенная в Красную книгу. Ее численность в низовьях Днестра стремительно сокращается из-за исчезновения естественных мест обитания.