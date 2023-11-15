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Как война повлияла на украинцев: сколько не уверены в будущем и имеют депрессию

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
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Как война повлияла на украинцев: сколько не уверены в будущем и имеют депрессию

Стресс / Фото: Getty Images

Заметим, 8% опрошенных подростков заявили о суицидальных мыслях или настроениях.

После 18 месяцев полномасштабной войны в Украине треть населения заявляет о ниже среднего уровня качество жизни и благополучия, а 70% — не уверены в будущем.

Об этом свидетельствуют результаты исследования по теме: "18 месяцев спустя: оценка психического здоровья и психосоциальных потребностей в Украине", проведенного HIAS Ukraine и ОО "Дівчата", сообщает "Укринформ".

В ходе опроса почти треть людей (35%) оценили уровень своего благополучия и качества жизни ниже среднего или как низкий. Кроме того, 26% украинцев имеют симптомы, связанные с депрессией.

"Более уязвимыми являются женщины – их благополучие ниже. Так же в зоне риска – пожилые люди и люди с более низким уровнем доходов", – рассказала региональная специалистка HIAS International Юлия Ющенко.

Стресс украинцев во время войны

Среди признаков стресса, которые сейчас испытывают украинцы:

  • 70% чувствуют неуверенность в будущем,
  • в 39% – переживания за близких, являющихся гражданскими,
  • в 26% – переживания за близких, которые являются военными,
  • каждый третий украинец заявил об экономических трудностях.

Результаты исследования также свидетельствуют, что у 46% опрошенных кто-то из близких был мобилизован, более 10% потеряли близких или имеют раненых родственников, а также пропавших без вести или пленных родных.

Общий уровень благополучия украинцев во время войны/Инфографика HIAS Ukraine и ОО
Общий уровень благополучия украинцев во время войны/Инфографика HIAS Ukraine и ОО "Дівчата"

Как война повлияла на психику украинцев

Более половины опрошенных украинцев отметили, что потеряли интерес к занятиям, которые раньше доставляли удовольствие, сталкиваются с трудностями в работе или трудоустройстве.

  • 48% опрошенных указали на проблемы со сном,
  • 46% отметили печальное настроение,
  • 44% заявили о постоянном волнении,
  • 39% – об усталости,
  • 31% – проблемы с концентрацией,
  • 26% – резкие смены настроения.

Среди других признаков стресса, которые выделили украинцы, – боль в теле или головная боль, апатия, проблемы с памятью, чувство безысходности, навязчивые мысли, импульсивное или агрессивное поведение, чувство вины.

Результаты опроса о стрессе во время войны/Инфографика HIAS Ukraine и ОО
Результаты опроса о стрессе во время войны/Инфографика HIAS Ukraine и ОО "Дівчата"

Влияние войны на детей и подростков

Руководитель аналитического отдела ОО "Дівчата" Лидия Антонюк сообщила, что только 1% родителей заявили о суицидальных мыслях или настроениях у своих детей. В то же время опрос среди подростков дал другую цифру – 8%.

"К сожалению, родители сейчас не могут фиксировать какие-либо изменения, и что на самом деле чувствуют дети. И часто на группах родители говорили: "Дети адаптировались. Ну да, грустное настроение, плохо спит, но я так вижу, будто нормально все, ребенок". Самый частый ответ был: "ребенок адаптировался", или "ребенок отстранился" от всего", — рассказала Антонюк.

В ходе опроса о причинах стресса подростки отмечали:

  • потерю связи с родственниками и даже с домашними любимцами,
  • страх потерять работу или быть невостребованным во время трудоустройства,
  • сложность поступления в ВУЗ и связанный с ним выбор места жительства,
  • ощущение незадействованности в помощи стране,
  • страх быть мобилизованными по достижении совершеннолетия (в частности, потому что не смогут помогать родным).
Результаты опроса о стрессе у детей во время войны/Инфографика HIAS Ukraine и ОО
Результаты опроса о стрессе у детей во время войны/Инфографика HIAS Ukraine и ОО "Дівчата"

Мужчины-участники опроса обеспокоены тем, что не могут участвовать в жизни выехавших за границу детей. А женщины чувствуют бремя ответственности, связанной с безопасностью и стратегическими решениями, особенно те, кто вынужден был заботиться о семье самостоятельно. Родители и опекуны отмечали, что их дети стали более ответственными и взрослыми слишком быстро.

Какая цель этого опроса

По словам организаторов исследования, его результаты могут помочь местным и международным организациям скорректировать или разработать обоснованные программы психического здоровья и психосоциальной поддержки, которые будут отвечать текущим потребностям групп населения, способствовать долгосрочной устойчивости и предотвращать психологические проблемы.

Исследование "18 месяцев спустя: оценка психического здоровья и психосоциальных потребностей в Украине" было проведено HIAS Украина и ОО "Дівчата" с июня по август 2023 года. Было опрошено более 2000 респондентов из разных регионов Украины и разных возрастов.

Опрос проводился в несколько этапов – кабинетный осмотр, анализ имеющихся данных и информации о психическом здоровье и психосоциальных потребностях населения Украины, фокусированное интервью (96 участников), которые проводились отдельно для женщин (18-60 лет), мужчин (18- 60 лет), девушек (13-17 лет) и парней (13-17 лет), полуструктурированные интервью с ключевыми информантами, в том числе медицинскими и школьными работниками, работниками государственных и административных служб, центров проживания ВПЛ, волонтерами и т.д.

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