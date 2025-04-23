Как война повлияла на уровень счастья украинцев: социолог Паниотто рассказал

Как война повлияла на уровень счастья украинцев. / © Credits

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Социологи КМИС провели опрос по уровню счастья в марте 2022 года, сравнив результаты с довоенным периодом. Удивительно, показатели счастья почти не изменились: в декабре 2021 года 71% украинцев чувствовали себя счастливыми, а в марте 2022-го – 68%.

Генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто в интервью рассказал об изменениях в ощущении счастья среди украинцев после начала полномасштабного вторжения России.

По словам Паниотто, процент счастливых людей снизился до 58%, а количество несчастных составляет лишь 16% (остальные занимают нейтральную позицию).

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Социолог объяснил этот феномен, используя условную "формулу счастья", где в числителе – достижение человека (материальный уровень, любимое дело, отношения), а в знаменателе – его ожидание и стремление.

Паниотто отметил, что во время войны, когда многие люди сталкиваются с потерями и трудностями, происходит снижение уровня ожиданий (знаменателя в формуле), что частично компенсирует негативные обстоятельства. Это подтверждается исследованием Института социологии НАН Украины, проведенным КМИС в 2022-2023 годах, которое показало значительное снижение средней суммы денег, необходимой украинцам для "нормальной жизни" на одного человека в месяц: с 385 долларов в ноябре 2021 года до 240 долларов в декабре 2012 года.

По словам Паниотто, война привела к переоценке ценностей. Базовые вещи, такие как безопасность, крыша над головой и возможность быть с близкими, приобрели особую ценность. Для многих украинцев эти простые вещи сегодня являются источником счастья.

Ранее социологи КМИС исследовали, как изменилось отношение украинцев к президенту Владимиру Зеленскому.