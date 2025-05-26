Как возможное закрытие Telegram или TikTok повлияет на информационную безопасность - нардеп рассказал

ТикТок

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Закрытие одной из соцсетей — TikTokи Telegram — не решает вопрос информационной безопасности, потому что люди просто перейдут в другую социальную сеть. Нужно комплексное решение, но оно сложное, и Украина сама его не потянет — нужно участие, как минимум, Европы.

Об этом сказал народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин в программе «Ночная стража» на ТСН.

«Социальные сети по своей сути не могут быть ни плохими, ни хорошими. Это — механизмы. Как их использовать — это уже зависит от людей, которые их используют. И здесь есть две проблемы разного уровня. Первая проблема — это то, что никто, кроме владельцев сетей, не знает до конца, как работают алгоритмы, какую информацию собирают, как она используется.

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И это действительно необходимо урегулировать на глобальном уровне, потому что ни одна социальная сеть, несмотря на огромные иски, не открывает алгоритмы, а только что-то приоткрывает. И проблема в чем? А какая альтернатива? Заблокировать одну социальную сеть — люди пойдут в другие, а там алгоритмы работают примерно так же».

«В социальных сетях мы не знаем, что мы выбираем. Выбирают за нас».

«История первая — это алгоритмы. Второе — алгоритмы сначала начали использоваться для коммерции, но это на самом деле никого очень не затрагивало, кроме конкурентов… Когда стало понятно, что это можно использовать для политики — собственно, Кембридж-аналитика — тогда зашла настоящая коммерция. Потому что туда пришли безграничные российские нефтедоллары и еще более безграничные деньги Поднебесной».

«Проблема в чем? Тоталитарные страны себя вообще не ограничивают. Они — особенно Китай — используют искусственный интеллект по максимуму для достижения своих целей, не заморачиваясь никакими ограничениями.

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Дата публикации 12:35, 24.05.25 Количество просмотров 11 Смиритесь! Закрытие Tiktok и Telegram - реальность?! Об этом никто не догадывается!

Европа как цивилизованная и западная альтернатива пытается регулировать. И здесь начинает в первую очередь проигрывать. Потому что когда вы думаете, как вы можете ограничить использование какого-то механизма — вы точно проигрываете тем, кто использует его безгранично.

И в данном случае решение может быть, но это требует серьезных ресурсов. Украина это не потянет однозначно. Европа это может потянуть, но им надо между собой договориться, и это очень сложно. Была надежда на Соединенные Штаты. Но что-то кажется, что ближайшие три с половиной года они, скорее всего, будут идти в сторону того, что делает Китай и Россия, но не Западный мир.

Это — инвестировать в развитие искусственного интеллекта, который поможет нам, во-первых, отсеять «зерна от плевел». То есть сказать: «Это — люди. Это их позиция, и если она не нарушает Уголовный кодекс Украины — она может и должна быть высказана. А это — машины. А машины не имеют прав, как люди, и не могут пользоваться свободой слова».

«А синтетическое должно быть верифицировано: „Будьте осторожнее, потому что вами, скорее всего, манипулируют“».

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«На самом деле можно сказать: закрытие одной-двух сетей, в принципе, вопрос не решает. Потому что то же самое — просто люди перекатываются в другую социальную сеть».

Напомним, ранее мы писали о том, что председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что запрещать TikTok и Telegram можно лишь при условии наличия качественной альтернативы, иначе это вызовет сопротивление общества.