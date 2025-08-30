Как возвращать украинцев из вражеской пропаганды: Буданов о методах работы на освобожденных территориях

Руководитель ГУР Кирилл Буданов / © Getty Images

Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов рассказал, что один из вопросов, который он слышит чаще всего — что делать с украинцами, долгое время жившими в оккупации, были «отравлены» российской пропагандой, а теперь их уволили. Несмотря на свою сложность, этот вопрос довольно простой ответ — нужно работать с этими людьми постепенно и системно.

Фрагмент выступления Буданова во время состоявшегося 29-30 августа форума Главного управления разведки опубликовал Telegram-канал Новости.LIVE

Буданов отметил, что просто говорить этим людям, что они были идиотами и им говорили ложь, не сработает. По его словам, человек психологически не хочет признавать, что он где-то ошибался, даже если он знает, что это так.

«Чрезмерная попытка сразу одеть их, условно говоря, в вышиванку, будет сталкиваться с яростным сопротивлением. Даже не потому, что кто против нее, а просто потому, что опять же с человеком что-то делают против его воли. То есть, здесь нужен системный, классический пошаговый подход», — подчеркнул руководитель ГУР.

Он подчеркнул, что нельзя показывать этим людям, которые воспринимают их как врагов.

Это наши граждане. Это они попали в очень тяжелую ситуацию, и так случилось, что они были под оккупацией. Если мы начнем всю эту бессистемную работу, не дай Бог, так окажется, что мы создадим просто внутреннюю еще одну точку нестабильности в каждом месте, где такое произойдет. Ибо появится множество людей, которое будет говорить, а чего вы из меня делаете врага народа? В чем я виноват? Я работал там, не знаю, в котельной, а я врач в больнице был. В чем моя личная вина? Это более серьезный вопрос, к сожалению, он не решен до сих пор», — заметил он.

Буданов также добавил, что война вынудила все специальные и разведывательные службы изменить свой подход к информационной безопасности и создать обширную сеть площадок для распространения нужной информации.

«Опять же, в контексте будущей деоккупации наших территорий, надо понимать, что многие из этих людей в первый период, выбирая условно между каналом „Интер“ и „Россией-1“, будут выбирать „Россию-1“. Это тоже нужно помнить. Поэтому создана целая сеть ресурсов и для граждан. Таким образом, мы планируем когнитивно влиять, изменять их мышление, не только мысли, но и мышление. Это то, к чему мы готовимся», — объяснил глава украинской разведки.

Напомним, Буданов считает, что отношение мира к поражению России в войне против Украины не однозначно. По его мнению, абсолютно нормально то, что у всех стран абсолютно свои личные государственные цели.