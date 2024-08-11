Как врач-невропатолог признавала уклонистов временно непригодными к службе — материалы приговора суда

За это врач из Херсона получила 34 000 грн штрафа.

Врач-невропатолог, заведующая поликлиникой в поселке Большая Александровка Бериславского района Херсонщины как председатель постоянно действующей военно-врачебной комиссии (ВЛК) в марте 2023 года способствовала уклонению военнообязанных от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре суда.

По информации Центра журналистских расследований, Татьяна Исаева, против которой возбуждено уголовное производство в июне 2023 года, по крайней мере четыре раза вносила заведомо ложные данные в постановления ВЛК.

Согласно выданным ею документам, два человека 3 и 13 марта 2023 года ВЛК безосновательно признала временно непригодными к военной службе. Еще два человека 21 марта получили безосновательный вывод о непригодности к военной службе с исключением из военного учета.

Все четыре эпизода суд квалифицировал как выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов, внесение в них заведомо ложных сведений – по ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.

Врач признала свою вину и заключила соглашение с прокурором. Суд утвердил согласованную со стороной обвинение меру наказания.

Женщина должна уплатить в пользу государства штраф в размере 34 тысяч гривен. Ее также лишили права в течение года возглавлять штатные и внештатные ВЛК, связанные с осуществлением военно-врачебной экспертизы.

Напомним, тех, кто уклоняется от призыва и нарушает правила военного учета, могут ограничивать права на управление авто. Однако принять такое решение может только суд, в который ТЦК обращается с соответствующим иском.

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