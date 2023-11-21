Как всегда, "своих не бросают": в ВСУ показали, как россияне "спасают" раненых товарищей (видео)

Так называемая "вторая армия мира" продолжает поражать своим ничтожеством, а особенно безразличием к собственным собратьям.

В ВСУ показали, как оккупанты "спасают" своих товарищей после ударов ВСУ. Ожидается, что российские военные просто убегают, чтобы самим выжить.

Очередные кадры такого инцидента обнародовали операторы аэроразведки 30-й отдельной механизированной бригады, пишет журналист Юрий Бутусов.

В ВСУ показали, как россияне "спасают" раненых товарищей

Как говорится, "россияне своих не бросают"

Тот факт, что после мощных ударов ВСУ россияне трусливо убегают вместо спасения раненых товарищей уже никого не удивляет.

Следует заметить, что видеоролик иронически дополнили точным музыкальным сопровождением – песней путиниста Григория Лепса под названием "Родина-Мать". В ней зомбированный российской пропагандой и профинансированный Кремлем исполнитель поет о "понятии достоинства", которое для граждан РФ якобы является "святыней святой", а также об их всем известном девизе – "Своих не бросаем!". Как видим, российские военные не устают доказывать: все, что так яростно и уверенно рассказывают в РФ о РФ – тотальная ложь и бутафория.

Ранее в Сети появились очередные свидетельства того, как захватчики обращаются со своими товарищами, когда на голову падают сюрпризы от ВСУ.

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