Как всегда, врут: Россия пыталась "замести" следы после ракетного удара по многоэтажке в Одессе

Как всегда, врут: Россия пыталась "замести" следы после ракетного удара по многоэтажке в Одессе

Россия через свои средства массовой пропаганды пыталась перекинуть с себя ответственность за ракетный удар по многоэтажке в Одессе.

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности раскрыл ложь российских пропагандистов об обстреле жилого дома в Одессе, в результате которого погибли восемь человек, в том числе и 3-месячный младенец.



"Сначала российские "Телеграмм"-каналы бодро писали, что "ракеты достигли своей цели" – объектов военной инфраструктуры. Затем пропагандисты поняли, что ракета попала в жилой дом и начали рассказывать о том, что "виновна украинская ПВО, сбившая ракету в воздухе", — рассказывают в Центре стратегических коммуникаций.



На самом деле объективные данные с места трагедии указывают на то, что целью был именно жилой дом.

Telegram / Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

"Фото с места трагедии, опубликованные на сайте Одесского горсовета, также подтверждают именно этот факт, а не то, что причиной разрушений стали обломки ракеты украинской ПВО. И только после этого кремлевские "Телеграмм"-каналы начали быстро заметать следы в своих постах", – говорится в сообщении.

Напомним, в Одессе российские оккупанты 23 апреля ракетой обстреляли жилой дом.

Из-за этого на месте трагедии погибли восемь человек. Одним ударом россияне убили целую семью – бабушку, мать и трехмесячную девочку Киру. Отец девочки уцелел, потому что незадолго до обстрела вышел в магазин, а когда вернулся – на месте квартиры была дыра, а семья погибла.

Специалисты уже начали укреплять межэтажные конструкции, которые разрушила ракета – это квартиры от третьего до пятого этажа.