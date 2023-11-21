Как ВСУ уничтожают вражеский спецназ под Бахмутом: мощное видео от 3-й штурмовой бригады

Наши военные продолжают наносить потери врагу на Бахмутском направлении.

Так, ВСУ провели специальный рейд со штурмом в районе Андреевки. Разведчики атаковали позиции спецназа армии РФ ночью, ликвидировав вражеских наблюдателей прямо в норах и блиндажах.

Видео показала 3-я отдельная штурмовая бригада.

ВСУ показали, как атакуют российский спецназ под Бахмутом

"Бойцы успешно завладели радиостанциями, вооружением и уничтожили все СП оккупантов на подходах к поселку. Еще несколькими сбросами из БПЛА ликвидированы три россиянина", — детализировали военные.

Благодаря бригадной разведке Третьей штурмовой, добавляют в сообщении, был обеспечен плацдарм для последующего штурма оккупированного поселка под Бахмутом.

Ранее в ВСУ показали, как российские военные спасают своих товарищей после ударов ВСУ.

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