"Как вы будете защищать себя, если так медленно помогаете нам": Зеленский обратился к Европе

"Как вы будете защищать себя, если так медленно помогаете нам": Зеленский обратился к Европе

Зеленский призвал Европу помочь Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил европейцам о трагедии Второй мировой войны и о том, что Европа постоянно говорила, что "никогда снова".

Об этом он сказал во время своего видеообращения.

"Но вот это снова есть. Сейчас, в 2022 году, через 75 лет после завершения Второй мировой войны. Уверен, вы это видите. Вы все. Но мы не видим вполне, что вы собираетесь с этим делать. Как вы собираетесь защищать себя, если так медленно помогаете нам", — сказал президент.