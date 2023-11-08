"Как вы можете не понимать русский?": в Украине разразился очередной языковой скандал

Ни один человек не поддержал наглого мужчину, кроме, конечно, его спутницы.

В магазине "Ева" Дрогобыча (Львовская область) произошел очередной речевой скандал. Покупатель призвал кассира обслуживать его на том языке, на котором говорит он – на русском. Это вызвало волну возмущения у всех собравшихся.

Видео обнародовал телеграмм-канал "ДРОГОБЫЧ LIVE".

В Украине разразился очередной языковой скандал

Детали инцидента

Неравнодушные заметили, что принялись снимать инцидент с любителем "русковая мера", чтобы защитить продавщицу. Мужчине пытались объяснить, что государственным языком в Украине является украинский, поэтому услуги в сфере обслуживания должны предоставляться только на нем. В то же время он заявил, что очевидцы "лезут не в свое дело".

"Мы вас не понимаем на русском, все. Зовите переводчика", – иронически подытожила автор видео.

Удивлению мужчины не было предела. Как известно, обычно именно так считают россияне: невозможно, чтобы кто-то не понимал язык "великой и могучей".

"Вы не понимаете? Интересно!", – завершил свой поток сознания мужчина, пережив обслуживание на украинском, взяв пакетик и рассчитавшись за товары.

Заметим, накануне страну потряс скандал вокруг высказываний Ирины Фарион о русскоязычных военных ВСУ.

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