"Как вы за**бали со своими удостоверениями": под Одессой проучили водителя, который отказался везти участника АТО

"Как вы за**бали со своими удостоверениями": под Одессой проучили водителя, который отказался везти участника АТО

Водитель нахамил бойцу из-за того, что тот хотел законно воспользоваться своим удостоверением УБД.

В Черноморске Одесской области водитель маршрутки нахамил бойцу АТО, когда тот захотел воспользоваться своим правом льготного проезда, предъявив удостоверение УБД.

Об этом сообщают в ОО ветеранов и инвалидов АТО "Рапира".

По информации общественной организации, водитель маршрутки №25 в Черноморске на предъявление удостоверений УБД сказал бойцу: "Как вы за***ли своими удостоверениями. Иди на х** н отсюда".

В Сети пользователи возмутились действиями водителя, акцентуюы на том, что он нарушает Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", который предусматривает, что участники боевых действий имеют право на бесплатный проезд на все виды городского пассажирского транспорта, автомобильный транспорт общего пользования в сельской местности, междугородний железнодорожный, водный, воздушный или автомобильный транспорт, автобусами пригородных и междугородных маршрутов, в том числе внутрирайонных, внутри- и межобластных независимо от расстояния и места проживания.

Уже вскоре местные активисты разыскали водителя-нарушителя закона и облили его зеленкой.

Напомним, что в Чугуеве Харьковской области мастерица по наращиванию ресниц публично оскорбила украинских военных, назвав их "обриганымы уродами", которые якобы непонятно, против кого воюют.

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