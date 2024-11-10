Как выборы в США повлияли на состояние украинских бойцов: в Третьей штурмовой прокомментировали позицию Запада

Запад очень слабо понимает, что действительно происходит в Украине.

На фронте позиция Запада отражается в двух составляющих: практической, то есть отсутствии достаточного количества вооружения, боеприпасов, а также морально-психологической: когда украинцы видят новости и рисуют себе самые плохие сценарии. А выборы в США не повлияли на состояние украинских бойцов, ведь кто бы ни был американским президентом, существует прежде всего общеполитический вектор.

Об этом заявил украинский военный, заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин в Сети.

Кроме того, Запад очень слабо понимает, что на самом деле происходит в Украине.

"Это видно и по их позиции с вооружением, и даже по всем этим "теориям переговоров", которые мы последние дни видим в невероятном количестве", — заявил Жорин.

По его словам, выборы в США не сильно повлияли на состояние украинских бойцов.

"Кто бы ни был там президентом, есть какой-то общеполитический вектор. А у нас есть реалии трех лет полномасштабной войны, когда вся позиция Запада стабильно выглядит гораздо слабее коалиции наших врагов. Наблюдая за событиями на Западе, нашей национальной идеей давно должна стать вера в себя и свои собственные силы. И не только вера, но и целенаправленная работа над тем, чтобы стать. самодостаточными", — написал заместитель командира 3-й ОШБр.

Тем временем в ВСУ заявили о подготовке россиян к новому удару в Донецкой области. Армия РФ накапливает войска вблизи Торецка Донецкой области для предстоящего наступления.

Читайте также: