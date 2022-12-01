Как выбрать биотуалет для квартиры, дома: полезные советы

В результате ракетных ударов России по инфраструктуре страны отдельные риски имеет система канализации. При отсутствии света и воды могут не работать станции, которые перекачивают нечистоты из сети в отстойники. Многие украинцы задумываются о выборе биотуалетов для квартир, домов. Портативные биотуалеты могут понадобиться на даче и в поездках.

Если нет канализационной системы, если она не работает, нет возможности к ней подключиться, можно воспользоваться биотуалетом.

Какие типы биотуалетов бывают, как они работают

В зависимости от способа, каким образом обрабатываются отходы, биотуалеты делятся на:

химические или жидкостные, где отходы перерабатываются жидкими бытовыми химическими средствами.

торфяные, они функционируют по принципу компостирования под действием торфяных бактерий.

электрические, которые под действием высокой температуры высушивают отходы в компост или сжигают их в пепел.

Конструкция всех типов биотуалетов мало чем отличается. Большинство из них имеют верхний и нижний бак. Нижний бак предназначен для сброса и накопления отходов жизнедеятельности. В верхнем баке в зависимости от вида и конструкции хранятся сухие продукты для засыпания фекалий или жидкость для тех же целей. В зависимости от моделей туалеты имеют разные аксессуары.

Химические или жидкостные типы биотуалетов могут применяться как в закрытом помещении, так и на даче. Если у квартиры нет проблем с подключением к электрической сети, целесообразно использовать электрические биотуалеты. Они могут иметь систему слива и другие удобные функции. Но и стоимость их выше других типов туалетов.

Как работают жидкостные, химические биотуалеты, почему они подходят к квартире.

Биотуалеты химического типа состоят из емкости для сбора отходов и сливного бокса для санитарной жидкости, раствора воды с химическим средством.

Такой биотуалет представляет собой специальную конструкцию для сбора отходов, один из резервуаров которой необходимо периодически опустошать и выбрасывать «переработанные» массы. Главная особенность такой модели – автономность, высокая степень герметичности и максимальное поглощение запахов.

Химические средства, используемые для таких туалетов, расщепляют, дезинфицируют отходы, устраняют запахи. Как правило, каждый изготовитель указывает на совместимость конструкций с теми или иными жидкостями для очистки.

Для химических биотуалетов используют формальдегидные (голубого цвета) жидкости, аммониевые (зеленого цвета) и биологические (с пробиотиками и энзимами).

Как пользоваться жидкостными, химическими биотуалетами.

Перед использованием резервуары наполняются специальными очищающими жидкостями. Жидкость в верхнем баке отвечает за дезинфекцию и устранение запахов, в нижнем – за расщепление отходов. Верхний резервуар заправляется водой. Как только резервуар с отходами заполняется, его необходимо снять, очистить и установить в устройство.

Среди всех типов портативных туалетов химические туалеты считаются самыми герметичными, они лучше борются с запахами. Поэтому их можно использовать даже в квартирах или комнатах пожилых людей.

Жидкостные туалеты могут быть переносными, с небольшой емкостью или стационарными. Есть даже малогабаритные варианты, которые можно взять с собой в машину.

Как работает торфяной или компостный туалет

Это идеальное решение для дачного дома. Такие типы туалетов перерабатывают отходы торфяными бактериями, полученный компост можно использовать в качестве удобрений для огорода, клумбы, сада.

После использования биотуалета на конструкции нажимается специальная ручка, в результате чего торфяной наполнитель попадает в основной компостный бокс. Под действие торфяных бактерий отходы компостируются.

Может использоваться как на улице, так и внутри помещения. Если в помещении, то только в отдельной хорошо вентилируемой комнате.

В квартире торфяной туалет используется реже только потому, что неудобно опорожнять наполнившийся бак. Если на даче содержимое торфяного туалета используют для последующего получения компоста, то в квартире его содержимое просто некуда утилизировать.

Обычный торф не годится для применения в биотуалете. Поскольку природное содержание микроорганизмов слишком мало для быстрого распада отходов, необходимо покупать специальные упаковки торфа, обогащенного живыми бактериями.

Принцип работы электрического биотуалета

В наших реалиях отсутствия электроснабжения, это наименее подходящий вариант, так как его эксплуатация подразумевает обязательное подключение к электрической сети. Кроме того, при использовании в помещении должна быть оборудована принудительная вентиляция.

Электрические биотуалеты перерабатывают продукты распада в уже готовый компост. В них нет нужды разделения фекальных масс на фракции. Все они попадают в специально подготовленную торфяную смесь. Там по тому же принципу, что и в торфяных биотуалетах происходит расщепление органики. Однако процесс здесь гораздо быстрее из-за того, что поддерживается оптимальная температура для жизнедеятельности микроорганизмов. Посредством перемешивания и высушивания фекальные массы перерабатываются в полностью готовый компост. Его можно прямо из туалета выбрасывать на землю.

Среди вариантов электрического туалета есть и такие, где бак биотуалета разделен на две части. В одну поступают только жидкие отходы, в другую жесткие. Они не смешиваются друг с другом. Высушенные внутри туалета твердые отходы могут быть использованы для приготовления компоста.

Среди недостатков такого типа туалетов не только необходимость электрического тока, но и дороговизна.

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