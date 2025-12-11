Как выбрать инвертор при отключении света: советы эксперта и самые частые ошибки украинцев

Свет / © pixabay.com

Выключение света в Украине продолжается, и инвертор является одним из важнейших устройств, позволяющих перейти на резервное питание.

Об этом рассказал кандидат технических наук Андрей Яворский.

Эксперт подчеркнул, что единственный критический момент при подключении инвертора к аккумулятору — это спутывание полярности. У многих инверторов нет защиты от такого неправильного присоединения, и они могут выйти из строя.

Он также объяснил, что автономный инвертор превращает постоянное напряжение из аккумулятора в переменное, в то время как гибридный инвертор имеет большее количество функций: к нему можно подключать солнечные батареи, управлять потоками энергии, а также работает как стабилизатор напряжения.

Большинство современных гибридных инверторов имеют функцию источника бесперебойного питания, что обеспечивает бесшовный переход на резервы при выключении электричества.

Какой инвертор выбрать для холодильника

Яворский предупредил, что для питания холодильника ни в коем случае нельзя использовать инверторы с модифицированной синусоидой. Это может привести к перегреву компрессора и выходу холодильника из строя.

Выбирая инвертор для холодильника, важно обращать внимание, чтобы на выходе была чистая синусоида. Второй важный момент — инвертор должен иметь запас мощности, поскольку пусковая мощность холодильника может достигать 1,5 киловатта. Желательно подбирать инвертор мощностью от 1 киловатт.

Для безопасного использования эксперт назвал четкую последовательность действий:

Выключение: сначала нужно отключить приборы, которые питаются инвертором, а затем отключить сам инвертор. После этого отсоедините его от аккумулятора. Инвертор нельзя выключать, когда он находится под нагрузкой.

Включение: подключить к инвертору аккумулятор, затем включить инвертор, и только после этого подключать приборы.

Инвертор нужно размещать в прохладном сухом месте на негорючей поверхности, обеспечив минимум 20 сантиметров свободного пространства со всех сторон. Лучшее решение для квартиры — прихожая или коридор.

Эксперт советует, что подключать к инвертору стоит приоритетные приборы: освещение, холодильник, устройства связи. К неприоритетным относятся мощные приборы (электрокотел, бойлер, электрический духовой шкаф), которые очень быстро истощают аккумуляторы.

Самодельные системы резервного питания являются пожароопасными, к ним следует относиться с осторожностью и выключать на ночь. Автомобильный инвертор также не следует оставлять постоянно включенным, поскольку он использует энергию для собственных нужд и разряжает аккумулятор.

Напомним, в Украине сохраняется риск длительных локальных отключений электроэнергии, которые могут занять сутки или даже несколько дней. Об этом говорил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко. По его словам, Россия стремится спровоцировать длинные блэкауты, чтобы давить на население и критическую инфраструктуру.

Эксперт отмечал, что наиболее уязвимым является Левобережье, поскольку все девять атомных энергоблоков расположены на Правобережье, тогда как на левой стороне — крупная промышленность, включая военную. Поэтому враг пытается отрезать этот регион от энергетических ресурсов. Омельченко также отмечал, что технически разорвать энергомост между берегами возможно, ведь у России есть значительный ракетный арсенал и производит ударные дроны «Шахед» в несколько раз больше, чем страны НАТО вместе взятые.