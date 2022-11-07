Как выбрать консервы длительного хранения: какие они бывают, на что обратить внимание

На что обратить внимание, выбирая консервы, читайте в материале ТСН.ua

В магазине можно купить разнообразную консервацию — мясо, рыбу, грибы, овощи, фрукты, ягоды, молочную продукцию и даже готовые супы и другие блюда. Аварийные и запланированные отключения света, происходящего по всей стране заставили украинцев активно запасаться консервированной продукцией. Ведь, если долгое время нет электроэнергии, а готовить нет возможности, особенно это сталкивается жителей многоэтажек с элетроплитами, консервы являются спасением.

Какие бывают консервы

Консервы бывают разные – овощные, фруктово-ягодные, бобовые; молочные; мясо-крупяные, грибные, мясные, рыбные.

В подавляющем большинстве случаев для консервов используются стеклянные или жестяные банки. Оба материала не вступают в нежелательную реакцию с содержанием консервов. Срок годности каждой категории может быть разным, как правило, благодаря консервированию продукты могут сохраняться годами.

Благодаря промышленной обработке консервов в автоклавах удается уничтожить возможные патогенные микроорганизмы и продлить срок их хранения.

Как выбрать консервы для длительного хранения

При выборе консервов необходимо обращать внимание на следующие важные факторы:

На производителе. Какая бы ни была консерва — овощная, мясная или рыбная, лучше выбирать известного производителя. Из-за того, что крупные производители с большей вероятностью будут соблюдать все условия технологии приготовления. Данные о производительных мощностях должны быть у информации на консерве, в том числе где находится производство, кто является заказчиком продукции.

Внимательно читайте информацию на этикетке – сведения о составе продукта, особое внимание – сроку и условиям хранения. Срок годности должен быть четким и понятным, лучше если эта информация нанесена лазером.

Если на консерве указано, что продукт приготовлен в соответствии с государственным стандартом, ГОСТом, то можно понять, каким образом она была приготовлена. Если консерва закрыта в соответствии с ТУ, то рецептуру и технологию приготовления производитель может менять по своему усмотрению.

Состав продукта. Первым в информации указывается тот продукт, количество которого в консерве является наибольшим. Когда на этикетке заявлено, что внутри банки говяжья тушкованка, то в составе не должно быть куриного мяса, если написано, что продукт натуральный — то в составе не должно быть глутаматов натрия, консервантов и других сомнительных составляющих.

Внешний вид. Банки у фабричных консервов должны быть гладкими, без трещин, деформаций, ржавчины и черных пятен. Допускаются незначительные перегибы жести, незначительные вмятины, матовость и следы оборудования. Любые повреждения на банке могут спровоцировать рост вредных микроорганизмов, что влечет за собой опасность для жизни и здоровья человека.

Одним из важнейших показателей качества готовых консервов является герметичность банок. По словам начальника отдела безопасности пищевых продуктов управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины ГУ Госпродпотребслужбы в Черкасской области Сергея Гончарова: «негерметичность консервов – это основной недостаток, который наблюдается после стерилизации».

Недопустимо, чтобы крышка была вздута, особое внимание следует обращать на выявление таких банок с «бомбажем». В случае недостаточной стерилизации банок, нарушения режима температуры, передержки мяса на производственных столах или нарушения герметичности банок в них после стерилизации происходит усиленный рост микроорганизмов. Потребление такой консервированной продукции может привести к тяжелым токсикоинфекциям.

.Часто можно встретить рекомендацию потрясти баночку и прислушаться к булькающим звукам. Это неплохой совет, так можно узнать насколько плотно уложена рыба или овощи.

Если открытая консерва чем-то вас смущает, то лучше отказаться от нее.

Для длительного хранения избегайте покупки консервации на стихийных рынках и в магазинах без надлежащих условий хранения.

Читайте также: