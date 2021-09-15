Как выбрать кружок, чтобы ребенок был занят: советы родителей и психолога

Чтобы понять, на какой же кружок ребенка вести, специалисты советуют понаблюдать, чем он интересуется.
Сейчас идет набор в детские кружки и родители спешат записать куда-то ребенка. Одних водят на несколько кружков ежедневно, а других — никуда уговорить нельзя.
Советы родителей и психолога, как выбрать кружок и как довести свое чадо туда — 15 сентября говорится в сюжете ТСН.19: 30.
Как же ребенку выбрать кружок — советами делится мама Оксана.
Володе шесть и он ходит на шесть кружков. И это на два меньше, чем было в прошлом году. Кроме конструирования, Володя еще посещает бальные танцы, акробатику, бумагопластика, бисероплетение, роспись писанок. Мама говорит, что сыну все нравится. А еще они везде успевают, потому что все занятия в одном месте. В столичном дворце детей и юношества на выбор 626 кружков.
"Бывает так, что в день по 2-3 кружка", — рассказывает она.
Как ребенка довести до выбранного кружка и чтобы потом у него не пропало желание туда ходить — своя тактика и у преподавателей.
"Мы предлагаем попробовать и настраиваем на то, что мы будем играть. То есть, мы не говорим, что это занятие танцами в четыре года", — делится исполнительный директор школы танца Татьяна Тизенберг.
А еще проводят экскурсии и показывают, какие красивые и грациозные, те кто не ленится и занимается.
Показать, что ребенка ждет и чего он может достичь, такой же совет родителям от психологов. А чтобы понять, на какой же кружок ребенка вести, надо понаблюдать, чем он интересуется. Таких, которые ничем не интересуются, говорит психолог, нет.
"Ребенок сидит в телефоне и планшете. Это уже чем-то интересуется. Родителям надо обратить внимание. Что делает ребенок в этом планшете и в телефоне. Какими играми увлекается. И какие герои его увлекают", — объясняет прихолог Ирина Попович.
И предложить развить такие же качества, как у компьютерного героя. И беспроигрышный вариант: на кружок повести ребенка с его другом.
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