Как выбрать обогреватель: типы, преимущества и недостатки приборов

В Украине наблюдается ажиотаж на обогреватели несмотря на летний период. В торговых сетях говорят о росте запросов на обогреватели в 20 раз. Скорее всего, он вызван прогнозами экспертов относительно предстоящего отопительного сезона. Как правильно выбрать обогреватель выбрать, чтобы он работал эффективно и, что важно, экономно — читайте в материале ТСН.ua

Среди отопительных устройств на рынке Украины можно найти керамические панели, инверторные кондиционеры, масляные радиаторы, электрические конвекторы, тепловентиляторы, обогреватели типа "UFO". Рассмотрим основные преимущества и недостатки обогревателей.

Преимущества и недостатки керамических панелей

Они являются компактными, безопасными и эффективными устройствами, не потребляющими много электроэнергии.

Среди основных преимуществ керамических панелей можно выделить:

Двойной тип обогрева. Функционирует такой прибор не только по принципу естественной конвекции, но и за счет распространения длинных инфракрасных волн. Они нагревают окружающие предметы вокруг, а те, в свою очередь, уже передают тепло воздуху.

Керамические обогреватели не пережигают кислород. Они не просто повышают температуру воздуха в помещении, они делают его мягким и удобным, поэтому их можно использовать в детских комнатах.

Пожарная безопасность и низкая травматичность. С точки зрения безопасности керамические обогреватели являются лидерами.

Стильный и современный дизайн. Керамические панели практичны, компактны и могут вписаться в любой интерьер.

Среди недостатков керамических устройств – их относительная хрупкость. Фасадная панель изготовлена из керамики, а керамика, как известно, в любом месте бывает достаточно хрупкой. Для обогрева большого помещения часто не хватает мощности керамического обогревателя, поэтому он применяется в качестве дополнительного источника обогрева.

керамический обогреватель

Плюсы и минусы масляных радиаторов

В этих радиаторах масло, находящееся внутри прибора, аккумулирует тепло. Набирая температуру от электрических элементов, масло передает тепло внешней панели, а непосредственно прогревает воздух комнаты. Мощность такого рода отопителей составляет в среднем 1.5-2 кВт. Функционируют масляные конвекторы по принципу природной конвекции.

Какие преимущества масляного обогревателя

Масляный обогреватель не выжигает кислород. Он работает при температуре до 60 градусов по Цельсию и потому совсем не сушит воздух.

Пожарная сохранность. Современные модели масляных конвекторов обязательно оснащены таймером и терморегулятором. Это позволяет не опасаться перегрева и дает ощутимый бонус в экономии электроэнергии.

Мобильность. Как правило, масляный конвектор базово оснащен специальными колесиками, поэтому его очень просто перемещать из одной комнаты.

Недостатки масляного радиатора

Такой обогреватель – довольно громоздкая и тяжелая вещь.

Для его максимального нагрева требуется некоторое время.

Из-за высокой температуры обогреватель не подходит для комнат, где находятся дети.

Значительное энергопотребление.

масляный обогреватель

Инверторные кондиционеры – преимущества и недостатки

Инверторные кондиционеры работают по принципу теплового насоса. В их конструкции находится специальный теплообменник, в котором конденсируется фреон. Когда температура во внутренней части устройства достигает 45 градусов Цельсия, жидкий фреон переходит во внешний блок и приобретает газообразный вид. Достигается это за счёт резкого перепада давления.

Среди преимуществ инверторных кондиционеров:

Инверторный кондиционер выгоден тем, что может не только обогревать воздух, но и охлаждать его в жару года.

Экологичность, работа прибора абсолютно безвредна для человека и окружающей среды.

Высокий коэффициент полезного действия, то есть производительность. Используя 1 кВт электричества, такие обогреватели предоставляют в среднем 3-5 кВт тепловой энергии. Это более чем выгодно с точки зрения расхода на отопление.

Поддержка созданного микроклимата. Как только нужная температура воздуха в помещении будет достигнута, инверторный кондиционер перейдет в поддерживающий режим.

Недостатки инверторных кондиционеров

Достаточно высокая стоимость

Сложность при монтаже, а значит высокая стоимость установки и обслуживания тоже.

Этот отопитель и кондиционер является сложным электронным устройством. Поэтому возможные перепады напряжения плохо влияют на его электронику.

Инверторные кондиционеры

На что обратить внимание при покупке электрических конвекторов

Электрические конвекторы могут выполнять функцию основного отопления. Воздух проходит через нагревательные элементы внутри электрического конвектора, теплый поднимается вверх, а холодный – опускается. Таким образом и происходит прогревание всего помещения.

Среди преимуществ электрических конвекторов:

Главным преимуществом называют возможность его использования в качестве основной системы отопления.

Небольшой вес, обогреватель можно легко перемещать. Небольшие габариты прибора никак не нарушат общий интерьер в помещении.

Простота монтажа, установить электрический конвектор в своем доме можно даже самостоятельно.

Бесшумность, работают конвекторы без лишних звуков.

Кроме того, он также оснащен специальным ограничителем, что позволяет оставлять прибор постоянно подключенным к сети.

Среди недостатков электрических конвекторов можно упомянуть – значительное потребление электроэнергии и то, что он все же сушит воздух.

электрические конвекторы

Тепловентиляторы: простота и доступность

Один из самых распространенных вариантов дополнительного отопления, который называют еще «дуйчиком». Распространяет тепло в помещении при помощи разогретой спирали и вентилятора. Мощность таких приборов составляет в среднем 2-2.5 кВт.

Преимуществами тепловентиляторов являются:

Наверное, самая высокая среди всех типов обогревателей мобильность. Тепловой вентилятор легко переставить или перенести в другую комнату.

Простота использования. Почти все модели тепловых вентиляторов оснащены удобными механическими терморегуляторами. Поэтому настроить нужный уровень прогрева не составит труда.

Безопасность, эти обогреватели имеют защиту от перегрева, а также автоматически выключаются при опрокидывании.

При выборе тепловентилятора следует учесть его недостатки:

Они достаточно шумны во время работы

При попадании пыли на спираль, выделяют неприятный запах.

Этот вид обогревателей сильнее отсальных сушит воздух.

тепловентилятор

Обогреватели "UFO" – лучший выбор для локального обогрева

Эти обогреватели обеспечивают мягкий обогрев определенной зоны. В основе принципа работы этих устройств инфракрасные волны. Они прогревают не сам воздух, а окружающие предметы, что позволяет передавать тепло максимально равномерно.

Преимуществами таких обогревателей являются:

Экономичность. Для отопления небольшой зоны такой обогреватель будет выгодным с точки зрения затрат электричества.

Бесшумность, при работе обогреватель не производит никаких звуков.

Концентрация тепла. Устройство можно размещать в определенной зоне и не тратить электроэнергию на обогрев ненужной площади

Главный недостаток обогревателя - это высок риск травматизма из-за сильного нагревания наружной части.

UFO

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