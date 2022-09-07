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Как выбрать обогреватель: типы, преимущества и недостатки приборов

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Как выбрать обогреватель: типы, преимущества и недостатки приборов

Какой обогреватель выбрать

В Украине наблюдается ажиотаж на обогреватели несмотря на летний период. В торговых сетях говорят о росте запросов на обогреватели в 20 раз. Скорее всего, он вызван прогнозами экспертов относительно предстоящего отопительного сезона. Как правильно выбрать обогреватель выбрать, чтобы он работал эффективно и, что важно, экономно — читайте в материале ТСН.ua

Среди отопительных устройств на рынке Украины можно найти керамические панели, инверторные кондиционеры, масляные радиаторы, электрические конвекторы, тепловентиляторы, обогреватели типа "UFO". Рассмотрим основные преимущества и недостатки обогревателей.

Преимущества и недостатки керамических панелей

Они являются компактными, безопасными и эффективными устройствами, не потребляющими много электроэнергии.

Среди основных преимуществ керамических панелей можно выделить:

  • Двойной тип обогрева. Функционирует такой прибор не только по принципу естественной конвекции, но и за счет распространения длинных инфракрасных волн. Они нагревают окружающие предметы вокруг, а те, в свою очередь, уже передают тепло воздуху.
  • Керамические обогреватели не пережигают кислород. Они не просто повышают температуру воздуха в помещении, они делают его мягким и удобным, поэтому их можно использовать в детских комнатах.
  • Пожарная безопасность и низкая травматичность. С точки зрения безопасности керамические обогреватели являются лидерами.
  • Стильный и современный дизайн. Керамические панели практичны, компактны и могут вписаться в любой интерьер.

Среди недостатков керамических устройств – их относительная хрупкость. Фасадная панель изготовлена из керамики, а керамика, как известно, в любом месте бывает достаточно хрупкой. Для обогрева большого помещения часто не хватает мощности керамического обогревателя, поэтому он применяется в качестве дополнительного источника обогрева.

керамический обогреватель / ©
керамический обогреватель

Плюсы и минусы масляных радиаторов

В этих радиаторах масло, находящееся внутри прибора, аккумулирует тепло. Набирая температуру от электрических элементов, масло передает тепло внешней панели, а непосредственно прогревает воздух комнаты. Мощность такого рода отопителей составляет в среднем 1.5-2 кВт. Функционируют масляные конвекторы по принципу природной конвекции.

Какие преимущества масляного обогревателя

  • Масляный обогреватель не выжигает кислород. Он работает при температуре до 60 градусов по Цельсию и потому совсем не сушит воздух.
  • Пожарная сохранность. Современные модели масляных конвекторов обязательно оснащены таймером и терморегулятором. Это позволяет не опасаться перегрева и дает ощутимый бонус в экономии электроэнергии.
  • Мобильность. Как правило, масляный конвектор базово оснащен специальными колесиками, поэтому его очень просто перемещать из одной комнаты.

Недостатки масляного радиатора

  • Такой обогреватель – довольно громоздкая и тяжелая вещь.
  • Для его максимального нагрева требуется некоторое время.
  • Из-за высокой температуры обогреватель не подходит для комнат, где находятся дети.
  • Значительное энергопотребление.
масляный обогреватель / ©
масляный обогреватель

Инверторные кондиционеры – преимущества и недостатки

Инверторные кондиционеры работают по принципу теплового насоса. В их конструкции находится специальный теплообменник, в котором конденсируется фреон. Когда температура во внутренней части устройства достигает 45 градусов Цельсия, жидкий фреон переходит во внешний блок и приобретает газообразный вид. Достигается это за счёт резкого перепада давления.

Среди преимуществ инверторных кондиционеров:

  • Инверторный кондиционер выгоден тем, что может не только обогревать воздух, но и охлаждать его в жару года.
  • Экологичность, работа прибора абсолютно безвредна для человека и окружающей среды.
  • Высокий коэффициент полезного действия, то есть производительность. Используя 1 кВт электричества, такие обогреватели предоставляют в среднем 3-5 кВт тепловой энергии. Это более чем выгодно с точки зрения расхода на отопление.
  • Поддержка созданного микроклимата. Как только нужная температура воздуха в помещении будет достигнута, инверторный кондиционер перейдет в поддерживающий режим.

Недостатки инверторных кондиционеров

  • Достаточно высокая стоимость
  • Сложность при монтаже, а значит высокая стоимость установки и обслуживания тоже.
  • Этот отопитель и кондиционер является сложным электронным устройством. Поэтому возможные перепады напряжения плохо влияют на его электронику.
Инверторные кондиционеры / ©
Инверторные кондиционеры

На что обратить внимание при покупке электрических конвекторов

Электрические конвекторы могут выполнять функцию основного отопления. Воздух проходит через нагревательные элементы внутри электрического конвектора, теплый поднимается вверх, а холодный – опускается. Таким образом и происходит прогревание всего помещения.

Среди преимуществ электрических конвекторов:

  • Главным преимуществом называют возможность его использования в качестве основной системы отопления.
  • Небольшой вес, обогреватель можно легко перемещать. Небольшие габариты прибора никак не нарушат общий интерьер в помещении.
  • Простота монтажа, установить электрический конвектор в своем доме можно даже самостоятельно.
  • Бесшумность, работают конвекторы без лишних звуков.
  • Кроме того, он также оснащен специальным ограничителем, что позволяет оставлять прибор постоянно подключенным к сети.

Среди недостатков электрических конвекторов можно упомянуть – значительное потребление электроэнергии и то, что он все же сушит воздух.

электрические конвекторы / ©
электрические конвекторы

Тепловентиляторы: простота и доступность

Один из самых распространенных вариантов дополнительного отопления, который называют еще «дуйчиком». Распространяет тепло в помещении при помощи разогретой спирали и вентилятора. Мощность таких приборов составляет в среднем 2-2.5 кВт.

Преимуществами тепловентиляторов являются:

  • Наверное, самая высокая среди всех типов обогревателей мобильность. Тепловой вентилятор легко переставить или перенести в другую комнату.
  • Простота использования. Почти все модели тепловых вентиляторов оснащены удобными механическими терморегуляторами. Поэтому настроить нужный уровень прогрева не составит труда.
  • Безопасность, эти обогреватели имеют защиту от перегрева, а также автоматически выключаются при опрокидывании.

При выборе тепловентилятора следует учесть его недостатки:

  • Они достаточно шумны во время работы
  • При попадании пыли на спираль, выделяют неприятный запах.
  • Этот вид обогревателей сильнее отсальных сушит воздух.
тепловентилятор / ©
тепловентилятор

Обогреватели "UFO" – лучший выбор для локального обогрева

Эти обогреватели обеспечивают мягкий обогрев определенной зоны. В основе принципа работы этих устройств инфракрасные волны. Они прогревают не сам воздух, а окружающие предметы, что позволяет передавать тепло максимально равномерно.

Преимуществами таких обогревателей являются:

  • Экономичность. Для отопления небольшой зоны такой обогреватель будет выгодным с точки зрения затрат электричества.
  • Бесшумность, при работе обогреватель не производит никаких звуков.
  • Концентрация тепла. Устройство можно размещать в определенной зоне и не тратить электроэнергию на обогрев ненужной площади

Главный недостаток обогревателя  - это высок риск травматизма из-за сильного нагревания наружной части.

UFO / ©
UFO

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