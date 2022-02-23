Как выбрать подарок на 8 марта 2022: душевные, элегантные, полезные идеи для мамы и второй половинки

До Международного женского дня, который традиционно празднуют 8 марта, осталось совсем мало времени, поэтому уже сегодня нужно подумать, что подарить самым родным и ближайшим. ТСН.ua собрал самые лучшие идеи, чтобы вы могли легко выбрать подарок на 8 марта для мамы и своей второй половинки.
Международный женский день – праздник равенства и борьбы женщин за свои права. А еще это отличный повод лишний раз послать поздравления с 8 марта самым родным женщинам, подарить им что-нибудь особенное и просто поднять настроение. Ведь на пороге самое нежное время года – весна. Мужчины часто думают, какой подарок выбрать на 8 марта. Это может быть как нечто драгоценное, так и простой сувенир, изготовленный своими руками. В любом случае подарок на 8 марта должен нести светлые и добрые чувства.
Подарки на 8 марта для матери: идеи для вдохновения
Первыми принимают поздравления 8 марта именно матери, ведь они важнейшие женщины в жизни людей. Если вы все еще не знаете, какой подарок на Международный женский день для нее выбрать, можете посмотреть что-то оригинальное из списка ТСН.ua:
- Букет цветов – такой подарок на 8 марта является настоящим символом праздника весны и женщин. А потому обязательно приобретите своей мамочке цветы, которые она больше всего любит. Если вашей маме нравятся комнатные растения, можно остановиться на любопытном экземпляре в горшке. Хочется креатива? Тогда прекрасным станет подарок на 8 марта в виде шоколадного букета или корзины с цветами и фруктами.
- Элегантный сюрприз – вашей маме будет приятно получить на 8 марта шелковый платок, палантин или шарф, который прекрасно дополнит образ.
- Интересные аксессуары и украшения – подберите серьги, браслет или подвеску в соответствии со вкусом мамочки, такой подарок на 8 марта станет невероятно приятным и неожиданным.
- Парфюмерия или косметика — если вы решили подарить духи, обязательно подберите такие, которые нравятся ваши маме. Из косметики идеальным подарком на 8 марта станут наборы по уходу за кожей или для ванны и душа.
- Экзотические фрукты – мамы еще те сладкоежки, а потому их нужно баловать. Подарок на 8 марта в виде коробки с экзотическими фруктами станет отличным вариантом в любом случае.
- Интересный декор для дома – если ваша мама любит картины, ковры, статуэтки, текстиль для дома, зеркала, тогда все это может стать отличным сюрпризом.
- Подарки с пользой – вещи, которые помогут упростить ежедневные дела, всегда будут уместны. Поэтому отличным станет подарок на 8 марта, который приносит пользу. Например, робот-пылесос или фен с разными насадками.
- Гаджет – ноутбук, планшет, телефон трудно назвать бюджетными подарками, но ваша мама точно будет рада их получить. Особенно если она часто пользуется подобной техникой.
- С заботой о здоровье – если ваша мама любит заниматься спортом, можете подарить ей фитнес-браслет или спортивный аксессуар.
- Подарок на 8 марта для души – кто сказал, что сюрприз должен быть физическим? Вы можете подарить родному человеку сертификат на поход в спа, поход на выставку или поездку в санаторий.
Подарки на 8 марта своей жене, девушке: романтические идеи
В Международный женский день каждый мужчина желает приятно удивить свою любимую девушку или жену. Конечно, лучший подарок на 8 марта — дело, о котором женщина давно мечтает. Но если вы не знаете, что выбрать, следует дарить приятные эмоции и яркие впечатления. А следующие идеи вам в этом помогут:
- Романтика в подарок на 8 марта – романтический ужин при свечах дома или в ресторане, завтрак в постель. Об этом мечтает каждая женщина. И не забудьте добавить в этот подарок еще букет весенних цветов.
- Ювелирные украшения – если вы давно собирались сделать предложение руки и сердца своей девушке, 8 марта лучшее для этого время. Поэтому не забудьте приобрести красивое кольцо. А если вы уже в браке, можно обратить внимание на подвеску, браслеты или серьги.
- Лакомство для сладкой жизни — шоколад и конфеты женщины обожают, а потому стоит подумать о них, если вы готовите подарок на 8 марта. Можно выбрать сладости ручной работы, чтобы показать, как сильно дорожите любимой.
- Мягкая игрушка – девушки любят милые игрушки. А потому стоит отдать предпочтение медведикам, котикам, собачкам или героям мультфильмов.
- Одежда для дома или нижнее белье – такие вещи следует дарить только в том случае, если вы точно уверены в размере. Сексуальная ночная рубашка или милая пижама точно растопят ее сердечко.
- Книги как подарок на 8 марта – выбирайте жанр или автора, которые нравятся вашей второй половинке. Прекрасным вариантом станет редкое издание.
- Впечатления и эмоции – если вы сможете заранее узнать, куда именно женщина хотела бы сходить, можно подарить билет на концерт, музей или театр.
- Практический вариант сюрприза – идеальный подарок на 8 марта для женщины – это сертификат на приобретение товара в косметическом бутике. А еще в список практичных сюрпризов можно внести технику для дома.
- Фотоколлаж с вашими общими фотографиями — женщины романтические натуры, поэтому им постоянно нужно напоминать, что их любят. Сентиментальный подарок на 8 марта в виде фотоколлажа не оставит равнодушной вашу вторую половинку.
- Романтическое путешествие вдвоем – вы можете уехать не обязательно на 8 марта. Просто преподнесите ей в качестве подарка билеты в место, где вашей любимой давно хотелось побывать.