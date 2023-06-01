Как выбрать солнцезащитные очки, как подобрать по форме женского лица

Солнцезащитные очки – как правильно выбрать, как подобрать к форме лица

Солнцезащитные очки – это не только аксессуар, средство для предотвращения морщин, но и защита зрения от вредных лучей ультрафиолета.

Как выбрать правильные очки, на что обращать внимание

Какие солнцезащитные очки выбрать зависит, в первую очередь, от образа жизни и условий, в которых они будут использоваться.

Прежде всего, солнцезащитные очки должны оказывать надлежащую защиту от вредных ультрафиолетовых (УФ) лучей. Выбирайте очки, имеющие этикетку "100% защита от УФ-лучей" или "UV400".

Эксперты предупреждают, что не все солнцезащитные очки могут уберечь глаза от вредного ультрафиолетового света.

Следует покупать только очки, которые обеспечивают защиту от 99 до 100% от ультрафиолетовых лучей.

УФ-фильтр обязателен, тонированные, но без ультрафиолетового фильтра солнечные очки более опасны для глаз, чем отсутствие очков вообще. По мнению офтальмолога Бенджамина Берта, темные очки без УФ-фильтров влекут за собой расширение зрачков, и тогда еще большие лучи могут попасть в глаза. В некачественных очках может быть нарушена рефракция – преломление лучей света. Нарушение этой важной функции провоцирует передачу некачественной картинки на глазные рецепторы, от чего могут возникать головные боли и головокружение.

Нужно правильно выбирать очки по степени защиты, и принцип чем больше, тем лучше не работает. Очки делятся на пять категорий по степеням защиты, соответственно, их нужно использовать для разных нужд.

Нулевая категория -- это очки для имиджа, их комфортно использовать даже в помещении.

Первая категория имеет легкую тонировку, фильтрующую УФ, с минимальной категорией затемнения.

Очки второй категории подходят для неактивного солнца.

Очки третьей категории можно использовать при ярком солнце.

С четвертой категорией защиты, с экстремально темным фильтром очками пользуются, например, альпинисты в горах.

Солнцезащитные очки могут иметь дополнительный поляризационный фильтр, снимающий блики с гладких и блестящих поверхностей. В таких солнцезащитных очках лучше всего смотреть на море и другие слепящие объекты.

Любители ярких линз в очках не всегда знают, что при их длительном ношении можно навредить. Например, длительное ношение голубых линз может вызвать раздражение, красный цвет линз -- нарушить деятельность нервной системы.

Желательно выбирать такой размер оправы, который максимально закрывал нежную кожу вокруг глаз и хорошо прилегал к лицу, чтобы солнечные лучи с меньшей вероятностью попадали в глаза сбоку.

Пластиковые очки, несмотря на распространенное мнение, также эффективно защищают глаза от ультрафиолетового излучения. Качественные солнечные очки изготавливают из специального оптического полимера, имеющего все степени защиты от ультрафиолета. Преимуществом таких очков является то, что они легкие и безопасные, из минусов, которые легко поцарапать.

Как подобрать женские солнцезащитные очки по форме лица

Если у вас узкое лицо, лучше выбрать овальную или закругленную форму.

Тем у кого круглое лицо лучше остановить свой выбор на очках квадратной или прямоугольной формы.

Повезло женщинам с овальной формой лица – им подойдут очки практически любой формы. Особо можно обратить внимание на форму очков «кошачий глаз».

Популярная форма очков – "авиаторы", хотя пользуется спросом, но к сожалению не всем подходят. Они очень стильно смотрятся на лице треугольной формы.

Очки квадратной формы лучше всего подходят для девушек с круглым лицом, так как визуально корректируют форму, вытягивая ее прямыми линиями.

Для лица с нежными и мягкими чертами пойдут оправы плавной формы в виде бабочки, кошачьего глаза или капельки.

Для обладательниц узкого лица больше им подойдут модели прямоугольной формы с массивными скобками и выразительными линзами. Также им будут подходить оправы в форме бабочки, в которых слегка приподняты наружные края.

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