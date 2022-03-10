Как выбраться из-под завалов: инструкция

Враг продолжает обстреливать как военные, так и гражданские объекты инфраструктуры, что приводит к значительным разрушениям и обвалам зданий. Как спастись в случае обвала здания читаем в материале ТСН.ua
Если вы оказались в завале, следуйте следующему алгоритму действия:
- Старайтесь глубоко дышать и не паникуйте;
- Попытайтесь оцените ситуацию, в которую вы попали, обстоятельства;
- Имейте в виду, человек способен выдержать жажду и голод в течение длительного времени, если не будет зря тратить энергию;
- Если есть возможность позвоните
- Если не в состоянии позвонить, поищите у себя или поблизости предметы, которые могли бы подать звуковые сигналы. Как то предметы, которыми можно постучаться по трубе или стене и тем самым привлечь внимание;
Если на просьбу о помощи никто не откликнулся и не услышал вас:
- Попытайтесь высвободить руки и ноги.
- Рассмотрите какими предметами вас завалило;
- Попытайтесь укрепить завал – установив подпорку над собой;
- Старайтесь не вызвать нового обвала
- Если единственным путем выхода является узкое отверстие – попробуйте пролезть через него. Продвигайтесь осторожно, стараясь не вызвать нового обвала;
- По возможности окажите первую медицинскую помощь.