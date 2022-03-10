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Как выбраться из-под завалов: инструкция

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Как выбраться из-под завалов: инструкция

инструкция как выбраться из под завалов

Враг продолжает обстреливать как военные, так и гражданские объекты инфраструктуры, что приводит к значительным разрушениям и обвалам зданий. Как спастись в случае обвала здания читаем в материале ТСН.ua

Если вы оказались в завале, следуйте следующему алгоритму действия:

  • Старайтесь глубоко дышать и не паникуйте;
  • Попытайтесь оцените ситуацию, в которую вы попали, обстоятельства;
  • Имейте в виду, человек способен выдержать жажду и голод в течение длительного времени, если не будет зря тратить энергию;
  • Если есть возможность позвоните
  • Если не в состоянии позвонить, поищите у себя или поблизости предметы, которые могли бы подать звуковые сигналы. Как то предметы, которыми можно постучаться по трубе или стене и тем самым привлечь внимание;

Если на просьбу о помощи никто не откликнулся и не услышал вас:

  • Попытайтесь высвободить руки и ноги.
  • Рассмотрите какими предметами вас завалило;
  • Попытайтесь укрепить завал – установив подпорку над собой;
  • Старайтесь не вызвать нового обвала
  • Если единственным путем выхода является узкое отверстие – попробуйте пролезть через него. Продвигайтесь осторожно, стараясь не вызвать нового обвала;
  • По возможности окажите первую медицинскую помощь.
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