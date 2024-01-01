Как выглядел музей Шухевича во Львове до атаки РФ: писательница поделилась фото

Как выглядел музей Шухевича во Львове до ночной атаки "Шахедов".

Украинская писательница и журналистка Галина Вдовиченко показала фото, каким был музей Романа Шухевича в Белогорще до уничтожения россиянами.

Об этом она написала в Facebook.

Вдовиченко напомнила, что именно в этом доме 5 марта 1950 состоялось последнее сражение Романа Шухевича с подразделением "госбезопасности СССР".

"Тот, кто был в Музее Романа Шухевича на Белогорще во Львове, тот представляет, что мы потеряли. Какие исторические документы, свидетельства и артефакты о жизни Героя Украины, его семье и его сутки. В доме, который уничтожил этой ночью российский дрон, на втором этаже была подпольная квартира генерал-хорунжего УПА", – отметила она.

Фото музея Шухевича во Львове, который уничтожили россияне (10 фото)

Напомним, что сегодня, 1 января, в день рождения Степана Бандеры, россияне полностью уничтожили музей Романа Шухевича во Львове.

Также Россия атаковала университет вблизи Львова, где учился Степан Бандера.

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