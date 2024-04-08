Как выглядеть и стать более уверенными в себе: способы, которые помогут приобрести это качество

Насколько вы уверены в себе, может рассказать ваше поведение – как вы говорите, насколько громко, ваши жесты, как ведете себя.

Ваше тело, поведение показывает окружению, насколько вы уверенный или не уверенный человек. Не секрет, что язык тела играет решающую роль в том, как воспринимают нас другие люди. Часто неуверенность в себе выдают плохая осанка, скрещенные руки и т.д.

Для воспитания уверенности в себе психологи рекомендуют обратить внимание на язык тела, использовать определенные методы, которые повысят уровень уверенности. Научиться этому и применять может каждый в любой ситуации.

Чтобы обрести уверенность специалисты рекомендуют следующие девять способов.

Старайтесь держать спину ровной

Уверенность начинается с вашей осанки. Это одна из первых вещей, которые люди замечают у вас еще до того, как вы начнете говорить. Сгорбленные плечи могут сделать вас робкими или неуверенными, а это не тот образ, который вы хотите создать. А выпрямленная спина может мгновенно сделать вас увереннее в себе. И тому есть подтверждение — Эми Кадди, социальный психолог в своем исследовании показал, что вертикальные позы, плечи, откинутые назад, могут значительно усилить чувство уверенности.

Попытайтесь в следующий раз, когда вам захочется проявить уверенность, держать спину ровной, и вы будете удивлены.

Поддерживайте зрительный контакт

Никогда не следует недооценивать силу зрительного контакта. Это один из самых мощных инструментов в вашем арсенале языка тела.

Когда вам нужно проявить уверенность,примените этот простой способ задержите взгляд. Это не только сделает вас более уверенным и настойчивым, но покажет, что вам можно доверять и воспринимать серьезно.

Искренне улыбайтесь

Улыбка – это универсальный способ, который признают и ценят в каждой культуре. Однако не все улыбки одинаковы.

Знаете ли вы, что наш мозг может отличить настоящую искреннюю улыбку от фальшивой? Искренние улыбки, также известные как улыбки Дюшенна, включают в себя не только мышцы вокруг рта, но и мышцы вокруг глаз.

Когда вы искренне улыбаетесь, это не только делает вас более доступным и достойным доверия, повысит уровень уверенности, но и улучшит ваше настроение и настроение собеседника.

Улыбка может показаться простым методом, но она может кардинально изменить то, как вас воспринимают другие – и как вы воспринимаете себя.

Будьте расслаблены, используйте открытый язык тела

То, что говорит ваше тело, иногда может быть громче ваших слов. Открытый язык тела – не скрещенные руки, расслабленные плечи, лицо повернуто к человеку, с которым вы разговариваете – посылает сигнал уверенности и заинтересованности. Это свидетельствует о том, что вам самому удобно, и вы сделаете удобным общение с другими.

Напротив, закрытая речь тела – скрещенные руки или ноги, сгорбленные плечи, отсутствие зрительного контакта – намекает на оборону или дискомфорт.

Говорите медленно и четко

В мире, где мы часто спешим четкий голос, медленный разговор может являться мощным признаком уверенности.

Говоря медленно и ясно, вы показываете, что вы уверены в том, что вы говорите, верите, что ваши идеи имеют ценность и что к ним следует прислушиваться. Это также дает вам время тщательно подбирать слова, что усиливает влияние сказанного вами.

На встрече, вечеринке или во время презентации не забудьте замедлить темп. Пусть каждое слово имеет свой вес – вы будете удивлены, насколько увереннее вас будут воспринимать и вы сами себя чувствовать.

Практикуйте "позы власти"

Иногда все, что вам нужно, чтобы повысить свою уверенность, это изменить позу на "позу власти". Что это такое можно понять из самого названия — это позы, излучающие силу и уверенность.

Исследование, проведенное Гарвардской бизнес-школой, показало, что удержание "позы власти" в течение всего двух минут может значительно повысить чувство уверенности. Перед важной встречей встаньте перед зеркалом, положите руки на бедра, поставьте ноги на ширине бедер и поднимите голову. Поначалу это может показаться удивительным, но вы гарантированно почувствуете себя более уверенным.

Держите руки на виду

Независимо от того, сидите вы или стоите, держите руки на виду, это придаст уверенность и продемонстрирует ее другим. В то время как скрытые рук может сигнализировать, что вам есть что скрывать.

Многие привыкли прятать руки, часто запихивая их в карманы или за спину во время разговоров и даже не осознают, что делает это. Психологи разъясняют, что видимые руки указывают на прозрачность и надежность, имеют решающее значение для создания убедительности.

Не прячьте руки, пусть их видят. Это небольшое изменение, которое может значительно изменить вашу уверенность.

"Отражайте" другого человека

Отражение — тонкое имитирование языка тела, жестов или речи другого человека – мощный инструмент, который может сделать вас более привлекательным и уверенным.

Когда мы отражаем кого-то, это создает чувство взаимопонимания и заставляет другого человека чувствовать себя более комфортно рядом с нами. Это невербальный способ сказать: "Я похож на вас и я вас понимаю". "Отражение" может помочь установить связь и сделать вас более уверенным и привлекательным.

Верьте в себя

В конце концов, самый эффективный способ выглядеть уверенным – поверить в себя. Все способы с языком тела не помогут, если вы искренне не верите в свою ценность и способности.

Если вы действительно верите в себя, это излучается изнутри и отражается в языке вашего тела – вы стоите прямее, говорите более настойчиво и уверенно.

Уверенность начинается изнутри. Верьте в себя, и другие тоже будут.

Приведенные выше методы – это не о том, чтобы притворяться кем-то другим. Речь идет об использовании языка тела, чтобы помочь воспитать уверенность внутри себя благодаря внешним средствам.

Помните, что в основе всего этого – вера в себя. Уверенность начинается с веры в свою ценность.

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