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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Как выглядит 1 копейка, за которую платят 14 тысяч гривен: появились фото

Распознать эту монету можно за крупными ягодами на реверсе и за круглой верхушкой правого верхнего листа.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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За 1 копейку заплатят 14 тысяч

За 1 копейку заплатят 14 тысяч / Фото: Violity

Украинцы могут получить большие деньги за некоторые старые монеты. В частности, старые украинские монеты номиналом 1 копейка являются настоящим магнитом для знатоков. За некоторые коллекционеры готовы платить большие деньги. Например, за 1 копейку 1992 разновидности 1.11 АЭ можно получить от 8 000 до 14 000 грн.

Как объяснили специалисты ресурса «Монеты-ягодки», такую монету можно распознать по ряду признаков. В частности:

  • округлой верхушкой правого верхнего листа;

  • крупными ягодами.

В то же время специалисты обращают внимание, что в обращении чаще всего встречается разновидность 1.11АА, которая ничего не стоит. Распознать эту монету, по их словам, можно за маленькими ягодами на реверсе.

За такую 1 копейку заплатят большие деньги / Фото: «Монеты-ягодки»

За такую 1 копейку заплатят большие деньги / Фото: «Монеты-ягодки»

Что будет с монетами 1 и 2 грн

Вместе с тем в ближайшее время Нацбанк не будет менять дизайн монет номиналом 1 и 2 грн. Однако в будущем такая возможность не исключается. Дело в том, что к началу полномасштабной войны этот процесс был запущен и, по ожиданиям, после стабилизации ситуации в стране этот вопрос снова будет поднят. Как рассказал заместитель главы НБУ Алексей Шабан:

  • Причиной рассмотрения смены дизайна монет стали жалобы украинцев на то, что монеты очень похожи.

  • В связи с этим, по его словам, была сформирована соответствующая рабочая группа.

  • Кроме того, началось обсуждение возможных изменений в дизайне — одной из этих монет или двух.

«К нам обращались и организации, и ассоциации людей с инвалидностью… Но, к сожалению, полномасштабная война приостановила эту работу», — рассказал замглавы НБУ.

Напомним, Национальный банк выпустил новую памятную серебряную монету к 30-летию гривны. В ее дизайне объединили современную и первую оборотную одногривневую монету. Монета была посвящена денежной реформе 1996 года, которая ознаменовала введение в обращение национальной валюты — гривны.

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