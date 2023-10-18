Как выглядит аэродром Бердянска после атаки ВСУ – спутниковые фото

В преддверии ВСУ ударили по аэродромам в Бердянск и Луганске. В сети появились спутниковые фото, которые демонстрируют, как он выглядит после атаки.

Об этом говорится в сообщении "Схема".

Подробности

На снимках Planet Labs за 18 октября, которые есть в распоряжении журналистов "Схем", заметны места поражения. На кадре изображено состояние части взлетной полосы аэродрома. Известно, что раньше на ней располагались вертолеты.

Спутниковые фото аэродрома в Бердянске

Что известно об атаке

В ночь на 17 октября 2023 года ВСУ нанесли успешные удары по аэродромам врага вблизи временно оккупированных Луганска и Бердянска. В результате атаки поражены вертолеты и оборудование ВС РФ.

По словам россиян, атака украинских войск на аэродромы Бердянска и Луганска стала одной из самых мощных за весь период полномасштабной войны. Они признали, что в результате ночной атаки понесли потери в живой силе и в технике. Оккупанты утверждают, что ВСУ якобы применили дальнобойные ракеты ATACMS.

Удар подтвердили в Силах специальных операций ВСУ, отчитавшись об операции DRAGONFLY. Так, россияне потеряли по меньшей мере 9 вертолетов различных модификаций, специальную технику, которая находилась на аэродромах, пусковую установку ПВО, склад боеприпасов. Кроме того, повреждены взлетные полосы аэродромов.

Стало известно, что по врагу отработали американские ракеты ATACMS. Это подтвердил Владимир Зеленский, поблагодарив США за поддержку. "Наши договоренности с президентом Байденом выполняются. Выполняются очень точно – "атакамсы" себя показали", – акцентировал он.

Затем главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обнародовал кадры мощной работы ATACMS и наших воинов.

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