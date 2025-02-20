Как выглядит Авдеевка после "помощи Путина": журналист показал жуткие кадры

Украинский журналист Денис Казанский продемонстрировал видео из временно оккупированной россиянами Авдеевки Донецкой области.

На опубликованных кадрах видны руины зданий — жилых многоэтажек, промышленных и хозяйственных помещений, безлюдные улицы, на которых иногда встречаются брошенные владельцами сожженные автомобили.

Но даже в разрушенном городе российские пропагандисты заставляют местных "ватников" благодарить Путина за "помощь".

Как выглядит Авдеевка после "помощи Путина"

На одном из опубликованных видео женщина с флагом так называемой "ДНР" на шапке на ломаном украинском языке предлагает украинцам посмотреть, как помогает местным жителям Россия, и "завидовать" условиям их жизни.

Напомним, на временно оккупированных территориях Украины российские захватчики запретили продажу жизненно важных медикаментов украинцам без паспорта РФ.

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