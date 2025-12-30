ТСН в социальных сетях

Украина
304
1 мин

Как выглядит Купянск, разрушенный россиянами: жуткие фото

Русские принесли в Купянск только боль, смерть и разрушение.

Катерина Сердюк
Купянск

Купянск

Военные показали, как выглядит сегодня Купянск на Харьковщине. Армия РФ превратила город в руины и сплошное опустошение.

Кадры показала 116 ОМБр.

«Нетрудно посмотреть, каким был этот город, до прихода оккупанта», — говорится в сообщении.

116 ОМБр одно из подразделений, достойно защищающих город.

"Россия уничтожает, а мы защищаем свое - свою землю, своих людей и свое будущее", - отмечают бойцы.

Ранее мы сообщали о ситуации вокруг Купянска в Харьковской области.

«На данный момент каждый день осуществляется утилизация определенного количества [российских окупантов], которые забились по углам и ничего уже не могут сделать, кроме как сдаться в плен или самоликвидироваться», — отметил военный.

304
