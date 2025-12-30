- Дата публикации
Как выглядит Купянск, разрушенный россиянами: жуткие фото
Русские принесли в Купянск только боль, смерть и разрушение.
Военные показали, как выглядит сегодня Купянск на Харьковщине. Армия РФ превратила город в руины и сплошное опустошение.
Кадры показала 116 ОМБр.
«Нетрудно посмотреть, каким был этот город, до прихода оккупанта», — говорится в сообщении.
116 ОМБр одно из подразделений, достойно защищающих город.
"Россия уничтожает, а мы защищаем свое - свою землю, своих людей и свое будущее", - отмечают бойцы.
Ранее мы сообщали о ситуации вокруг Купянска в Харьковской области.
«На данный момент каждый день осуществляется утилизация определенного количества [российских окупантов], которые забились по углам и ничего уже не могут сделать, кроме как сдаться в плен или самоликвидироваться», — отметил военный.