Как выглядит Купянск, разрушенный россиянами: жуткие фото

Купянск

Реклама

Военные показали, как выглядит сегодня Купянск на Харьковщине. Армия РФ превратила город в руины и сплошное опустошение.

Кадры показала 116 ОМБр.

«Нетрудно посмотреть, каким был этот город, до прихода оккупанта», — говорится в сообщении.

Реклама

116 ОМБр одно из подразделений, достойно защищающих город.

"Россия уничтожает, а мы защищаем свое - свою землю, своих людей и свое будущее", - отмечают бойцы.

Ранее мы сообщали о ситуации вокруг Купянска в Харьковской области.

«На данный момент каждый день осуществляется утилизация определенного количества [российских окупантов], которые забились по углам и ничего уже не могут сделать, кроме как сдаться в плен или самоликвидироваться», — отметил военный.