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Как выглядит многоэтажка на Позняках, разрушенная российской ракетой: фото до и после

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Как выглядит многоэтажка на Позняках, разрушенная российской ракетой: фото до и после

Разрушена многоэтажка на Позняках (фото 25 февраля 2022)

25 февраля 2022 года от ракетных обстрелов пострадал многоэтажный дом, расположенный на улице Александра Кошица. В настоящее время идет его восстановление. Как выглядел дом сразу после удара и как он выглядит сейчас?

В социальных сетях распространяются фотографии почти восстановленного здания на Позняках (Киев), сильно пострадавшего во время ракетных обстрелов, произошедших 25 февраля 2022 года.

Разрушенная 25 февраля многоэтажка на Позняках уже почти восстановлена / © facebook.com
Разрушенная 25 февраля многоэтажка на Позняках уже почти восстановлена / Фото: facebook.com

Пока дом выглядит даже лучше, чем до начала полномасштабной войны.

В частности, дом утеплили, обновили балконы и установили новые окна.

Восстановленный многоэтажный дом на Позняках / © Telegram
Восстановленный многоэтажный дом на Позняках / Фото: Telegram

Напомним, что 25 февраля 2022 года обломки российской ракеты попали в многоэтажное здание в Киеве (Позняки) и повредили квартиры от первого до восьмого этажа.

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