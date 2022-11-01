Как выглядит многоэтажка на Позняках, разрушенная российской ракетой: фото до и после

25 февраля 2022 года от ракетных обстрелов пострадал многоэтажный дом, расположенный на улице Александра Кошица. В настоящее время идет его восстановление. Как выглядел дом сразу после удара и как он выглядит сейчас?
В социальных сетях распространяются фотографии почти восстановленного здания на Позняках (Киев), сильно пострадавшего во время ракетных обстрелов, произошедших 25 февраля 2022 года.
Пока дом выглядит даже лучше, чем до начала полномасштабной войны.
В частности, дом утеплили, обновили балконы и установили новые окна.
Напомним, что 25 февраля 2022 года обломки российской ракеты попали в многоэтажное здание в Киеве (Позняки) и повредили квартиры от первого до восьмого этажа.