Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Как выглядит мобильный COVID-госпиталь, который разворачивают в Херсонской области: фото, видео

© ГСЧС Украины
© ГСЧС Украины
© ГСЧС Украины

В госпитале смогут разместить 120 пациентов с коронавирусной болезнью.

В понедельник, 25 октября, в городе Каховка Херсонской области спасатели начали разворачивать на специально подготовленной площадке центральной городской больницы мобильный госпиталь для больных COVID-19.

Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, этот мобильный госпиталь имеет 35 палаток и модулей, 24 из которых – палаты для пациентов и блок интенсивной терапии. Он автономный, снабжен электрогенераторами, тепловыми пушками и башнями освещения.

Как уже сообщалось, в нем могут разместить 120 пациентов больных COVID-19.

Коронавирус в Украине: специалисты прогнозируют введение "красной зоны" по всей стране

Коронавирус в Украине: специалисты прогнозируют введение "красной зоны" по всей стране
Следующая публикация