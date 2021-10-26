Как выглядит мобильный COVID-госпиталь, который разворачивают в Херсонской области: фото, видео

Как выглядит мобильный COVID-госпиталь, который разворачивают в Херсонской области: фото, видео

В госпитале смогут разместить 120 пациентов с коронавирусной болезнью.

В понедельник, 25 октября, в городе Каховка Херсонской области спасатели начали разворачивать на специально подготовленной площадке центральной городской больницы мобильный госпиталь для больных COVID-19.

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Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, этот мобильный госпиталь имеет 35 палаток и модулей, 24 из которых – палаты для пациентов и блок интенсивной терапии. Он автономный, снабжен электрогенераторами, тепловыми пушками и башнями освещения.

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