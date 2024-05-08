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Как выглядит "освобождение" россиянами Красногоровки Донецкой области (видео)

Как выглядит "освобождение" россиянами Красногоровки Донецкой области (видео)

Красногоровка, Донецкая область

Армия РФ принесла жителям оккупированных территорий только страдания, а их дома превратила в руины.

Так, показали свежие кадры из Красногоровки Донецкой области, которую "освобождают" оккупанты. Они продолжают ФАБами, "Градами", минометами и кассетными боеприпасами обстреливать застройки, где еще остались люди.

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.

Как выглядит "освобождение" Красногоровки Донецкой области

Как выглядит "освобождение" Красногоровки Донецкой области

Напомним, 4 мая российские пропагандисты распространили информацию о захвате опорного пункта ВСУ на заводе в Красногоровке Донецкой области. Над одним из построек даже появился российский триколор.

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