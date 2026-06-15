Как выглядит сейчас Лавра после обстрела РФ: все фото и видео повреждений

Последствия атаки на Лавру 15 июня / © Владимир Зеленский

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Россия нанесла массированный удар по Киеву в ночь на 15 июня. Под ударом оказался один из самых больших христианских центров Украины — Киево-Печерская Лавра. В результате атаки вспыхнул пожар на крыше Успенского собора.

Как сейчас выглядит святыня после террора россиян, как реагируют мир и какое возмездие обещают украинские власти — читайте и смотрите фото и видео в материале ТСН.ua.

Добавим, что Успенский собор Киево-Печерской Лавры является одним из главных архитектурных памятников Украины и входит в комплекс Лавры, находящийся под охраной ЮНЕСКО.

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В МИД подчеркнули, что Украина срочно инициирует все соответствующие процедуры в рамках ЮНЕСКО и все другие международные механизмы, требуя немедленного и адекватного ответа на это государственное варварство.

Какие повреждения получила Лавра и что та сейчас происходит (фото)

О попадании и пожаре Кличко сообщил около 2 часов ночи. Власти сообщили о прямом попадании.

Гендиректор национального заповедника «Киево-Печерская Лавра» Максим Остапенко в эфире «Сніданок з 1+1» сообщил, что в результате обстрела объекта повреждено минимум 5 объектов национального значения и несколько объектов местного значения.

По его словам, больше всего пострадал Успенский собор, Россия попала прямо в Степановский придел. Вся верхняя часть собора пылала, существовал риск обрушения и последующее сгорание.

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По данным спасателей, пожар крыши Успенского Собора возник на площади около 800 кв. м. Кроме того, произошло возгорание здания Национального культурно-художественного и музейного комплекса «Художественный арсенал» на площади 1000 кв. м.

Кроме Успенского собора пострадала башня Кушника. Российский «Шахед» повредил верхнюю часть отреставрированной башни, а влетел в помещение Художественного арсенала. Из-за атаки достаточно сильные повреждения иконостаса, росписей и фресок.

© из соцсетей

© Associated Press

© Associated Press

Реакция Эпифании на удар святыни

Предстоятель Православной церкви Украины Эпифаний эмоционально прокомментировал атаку на Киево-Печерскую лавру. Он назвал действия РФ преступлением против христианства и человечности.

«Очередное русское преступление против человечности, против истории, против христианства. Что еще должен сделать кремлевский антихрист, чтобы мир осознал, что следует решительно действовать, чтобы российский террор против Украины прекратился? — написал Эпифаний на платформе X и призвал молиться о спасении святыни.

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Зеленский посетил Лавру (видео)

После атаки по комплексу Киево-Печерской лавры утром президент Владимир Зеленский посетил святыню, чтобы увидеть последствия российского террора. После увиденного глава государства анонсировал ответ стране-агрессорке.

Журналисты его спросили о том, что бы он сказал президенту России Владимиру Путину после атаки на Украину в ночь на 15 июня.

«А мы еще скажем. Вы увидите», — лаконично ответил глава государства.

Символично, что во время тушения пожара в Киево-Печерской лавре появилась радуга. Святыне этого года исполняется 975 лет от первого упоминания. В настоящее время территория закрыта для посещения.

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© Офис президента Украины

Циническая реакция России

Россия в своем духе прокомментировала комбинированную атаку по Украине, а удар по Лавре назвала «ответом на теракты» Киева.

Министерство обороны страны-агрессоры утром 15 июня опубликовали циничное заявление, в котором заявили, что этот обстрел якобы стал «ответом на террористические акты» со стороны Украины. О каких именно «терактах» идет речь, там не уточнили.

Согласно официальному сообщению российской стороны, удар якобы был нанесен «высокоточным оружием» большой дальности по «объектам оборонно-промышленного комплекса» в Киеве, Харькове и Днепре, а также по «военным аэродромам и территориальным центрам комплектования».

«Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», — цинично написали в Минобороны РФ.

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© Управление ГСЧС Киева

© Управление ГСЧС Киева

© Управление ГСЧС Киева

© Управление ГСЧС Киева

© Управление ГСЧС Киева

Почему Россия атаковала Лавру

Украинский журналист, историк Вахтанг Кипиани считает, что Россия нанесла удар по Лавре, чтобы «отомстить при желании» украинцев не быть россиянинами.

Также он привел любопытный факт. По его информации, несколько дней назад УПЦ Московского патриархата принудительно покинули один из комплексов монастыря — Дальные пещеры. Связано ли это с тем, что священники русской церкви могли знать о предстоящей атаке святыни — неизвестно.

«Удар по Лавре не просто так, думаю. Несколько дней назад РПЦ наконец-то заставили покинуть Дальнее пещеры. Ну и возле Успенского собора должны были в ближайшее время установить памятник гетману Мазепе. Это месть за наше желание не быть россиянами», — написал он.

Украина обещает ответ за удар

Украинские власти обещают возмездие за атаку на монастырь. Владимир Зеленский назвал это «одним из величайших российских преступлений против христианской культуры».

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«Из-за российского удара по Киево-Печерской лавре горел Успенский собор — церковь, чья история началась еще в XI веке. И это сегодня одно из крупнейших российских преступлений против христианской культуры», — сказал Зеленский.

Тем временем глава Офиса президента Кирилл Буданов считает, что удар по Лавре — это еще одно доказательство, что война России носит «геноцидный характер» против Украины. Он заверил, что она «заплатит за преступления».

Политик напомнил, что Успенский собор был разрушен во время второй мировой войны, а теперь русская армия его уничтожает.

«Целенаправленный удар по Лавре — это преступление против христианской веры и всего мирового православия. Подлая сущность россии — в тактике выжженной земли, которую оккупант постоянно воспроизводит. Во время Второй мировой чекисты уже разрушали Успенский собор, но независимая Украина восстановила святыню», — сказал он.

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В ОП объяснили, что оккупационная армия атакует Украину, в частности святыни, из-за «беспомощности и нищеты, которые прогрессируют в кремлевских коридорах».

«Мы все отстроим и заставим агрессора заплатить за преступления», — пообещал он.

© Владимир Зеленский

© Владимир Зеленский

© Владимир Зеленский

© Владимир Зеленский

© Владимир Зеленский

© Владимир Зеленский

© Владимир Зеленский

© Владимир Зеленский

Как ЕС и Китай отреагировали на удар

В Европейском Союзе шокированы ударом Путина по Украине и, в частности, по святыне. Еврокомиссар по вопросам расширения Марты Кос считает, что атака 15 июня неслучайно. Она совпала с началом открытия первого переговорного кластера по вступлению Украины в ЕС.

«Время нападения России говорит обо всем. В день, когда Украина открывает свой первый переговорный кластер по ЕС, Москва снова показывает, чего боится больше всего. Демократическая Украина, крепко закрепленная в Европе», — отметила еврокомиссар.

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Также на обстрел России достаточно быстро отреагировали в Китае. Пекин в очередной раз призвал Россию и Украину к переговорам, не обвинив Путина в ответственности. Так, Китай в очередной раз избежал прямой оценки действий России в войне против Украины.

«В вопросе „украинского кризиса“ позиция Китая была и остается последовательной и четкой. Китай всегда поддерживал и продолжает поддерживать мирный диалог и переговоры как единственный жизнеспособный путь к завершению кризиса и призывает все стороны приложить максимальные усилия для создания условий политического урегулирования конфликта», — заявил спикер МИД Китая, повторив нарративы России, что это «украинский кризис», а не война России.

А во Франции атаку по Лавре сравнили как с ударом по Нотр-Даму. Министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро заявил, что разрушение одного из главных символов украинского духовного наследия сравнимо с ударом по Нотр-Даму в Париже или базилике Сен-Дени.

«Для нас, французов, это равносильно бомбардировке Нотр-Дама или Сен-Дени, что, конечно, неприемлемо», — сказал глава МИД Франции.

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В Эстонии назвали действия России «варварством». Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсакхна заявила, что РФ «любит показывать себя как телохранителя христианской цивилизации», но вновь «продемонстрировала свое варварство». А литовский президент Гитанас Науседа написал, что для Москвы «нет ничего священного» и призвал усилить давление на Россию, чтобы закончить войну.

«В нападениях России на Киево-Печерскую лавру, одну из самых святых православных святилищ, мы видим безумное пренебрежение человеческими жизнями, культурным наследием и самой духовной традицией, которую Россия называет своей», — написал Науседа.



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