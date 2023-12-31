Как выглядит штаб Черноморского флота РФ в Крыму через 3 месяца после атаки — партизаны показали

КПП у штаба продолжают работать, а со стороны моря у штаба дежурят солдаты.
Партизаны показали, как выглядит штаб Черноморского флота РФ в Севастополе спустя три месяца после атаки ВСУ по нему.
Фото были опубликованы на странице движения "Атеш" в Телеграмм-канале.
Отмечается, что агенты партизанского движения из Севастополя побывали у поврежденного штаба ЧФ РФ. По их данным, КПП у штаба продолжают работать, а со стороны моря у штаба дежурят солдаты. Также часть строения продолжает работать.
"Разрушенный штаб черноморского флота — это символ того, что российская армия будет разбита, а Крым — уволен. Мы работаем над тем, чтобы в 2024 году разрушенных военных объектов было гораздо больше!", — говорится в сообщении.
Напомним, 22 сентября 2023 года по штабу Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе был нанесен ракетный удар. Впоследствии в ВСУ официально подтвердили удар по штабу ЧФ РФ. Однако сообщили, что для атаки на штаб Черноморского флота РФ были использованы ракеты Storm Shadow.
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