Как выглядят повестки, присланные "Укрпочтой": первые фото

На конверте есть надпись – "Вручить лично".

В Украине начали посылать повестки по почте. На днях стало известно, что в автоматическом режиме военнообязанным было направлено около шести тысяч повесток.

Как выглядят посланные по почте повестки, сообщил один из Телеграмм-каналов.

По информации ресурса "Честные новости Украины", повестки по почте получили военнообязанные в Киеве и Закарпатье. Фото как раз этих документов и показал Телеграмм-канал.

На одном фото – повестка отправлена Святошинской районной в городе Киеве государственной администрацией, а другая – Хустским РТЦК и САП. На конвертах отмечено: "Повестка от ТЦК. Вручить лично".

Повестка, отправленная по почте Фото: Телеграмм-канал "Честные новости Украины".

Повестка, отправленная по почте Фото: Телеграмм-канал "Честные новости Украины".

Как сообщалось, Кабинет Министров выделил 71 миллион 820 тысяч гривен на печать 900 тысяч повесток до конца 2024 года.

300 тысяч повесток ежемесячно!

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