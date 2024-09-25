Как выглядят повестки, присланные "Укрпочтой": первые фото

На конверте есть надпись – "Вручить лично".
В Украине начали посылать повестки по почте. На днях стало известно, что в автоматическом режиме военнообязанным было направлено около шести тысяч повесток.
Как выглядят посланные по почте повестки, сообщил один из Телеграмм-каналов.
По информации ресурса "Честные новости Украины", повестки по почте получили военнообязанные в Киеве и Закарпатье. Фото как раз этих документов и показал Телеграмм-канал.
На одном фото – повестка отправлена Святошинской районной в городе Киеве государственной администрацией, а другая – Хустским РТЦК и САП. На конвертах отмечено: "Повестка от ТЦК. Вручить лично".
Как сообщалось, Кабинет Министров выделил 71 миллион 820 тысяч гривен на печать 900 тысяч повесток до конца 2024 года.