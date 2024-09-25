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Как выглядят повестки, присланные "Укрпочтой": первые фото

Как выглядят повестки, присланные "Укрпочтой": первые фото

Повестка. Коллаж ТСН.ua. / Фото: ТСН.ua

На конверте есть надпись – "Вручить лично".

В Украине начали посылать повестки по почте. На днях стало известно, что в автоматическом режиме военнообязанным было направлено около шести тысяч повесток.

Как выглядят посланные по почте повестки, сообщил один из Телеграмм-каналов.

По информации ресурса "Честные новости Украины", повестки по почте получили военнообязанные в Киеве и Закарпатье. Фото как раз этих документов и показал Телеграмм-канал.

На одном фото – повестка отправлена Святошинской районной в городе Киеве государственной администрацией, а другая – Хустским РТЦК и САП. На конвертах отмечено: "Повестка от ТЦК. Вручить лично".

Повестка, отправленная по почте Фото: Телеграмм-канал
Повестка, отправленная по почте Фото: Телеграмм-канал "Честные новости Украины".
Повестка, отправленная по почте Фото: Телеграмм-канал
Повестка, отправленная по почте Фото: Телеграмм-канал "Честные новости Украины".

Как сообщалось, Кабинет Министров выделил 71 миллион 820 тысяч гривен на печать 900 тысяч повесток до конца 2024 года.

300 тысяч повесток ежемесячно!

300 тысяч повесток ежемесячно!

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