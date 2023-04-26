Как вымыть окна, чтобы не было ни грязи, ни пыли: секрет от профессионала

Делимся лайфгаком как помыть окна, чтобы они долго оставались чистыми в материале ТСН.ua

Об этом способе рассказала мне соседка, работающая в клининговой кампании. Он действительно помогает помыть окна без пыли и грязи и сделать их чистыми на долгое время.

По словам соседки, используют этот способ на завершающем этапе мойки окон. Дома, если окна не были сильно загрязнены, использовать его можно сразу, без предварительного мытья окон.

Весь секрет этого способа в моющем растворе.

Как приготовить раствор для эффективного мытья окон

Налейте в удобную емкость литр холодной воды.

Добавьте в воду одну столовую ложку 70% уксусной эссенции.

После этого добавьте одну столовую ложку нашатырного спирта.

И последним всыпьте одну столовую ложку картофельного крахмала.

Как помыть окна приготовленным раствором

Переливаем раствор в пульверизатор и брызгаем им не только окна, но и рамы.

Оставляем на несколько минут, чтобы раствор подействовал.

Берем сухую тряпку или салфетку и хорошо протираем, чтобы не было разводов.

Преимущества данного раствора для мытья окон

Отлично моет стекло, не оставляя разводов. Хорошо справляется с въевшейся на подоконнике грязью. После такой мойки окна остаются чистыми гораздо дольше. К ним не липнет грязь и пыль, как это бывает после применения других моющих средств.

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