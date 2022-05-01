Как вырастить большой урожай гороха: полезные советы

Хотите вырастить хороший урожай гороха в этом году? Читайте на сайте ТСН.ua, когда сажать горох в Украине и полезные советы по его выращиванию.

Горох – это холодостойкое растение, однако это вовсе не означает, что его можно высаживать в почву сразу после окончания зимы и наступления первых теплых дней. Если вы не знаете, когда сажать горох в Украине, следует запомнить, что делать это можно после установки стойкой температуры воздуха в 16-20 градусов. То есть, на юге страны сажать горох можете уже в начале мая, а вот жителям западных и северных областей лучше подождать середины мая.

Как рассказывают в блоге интернет-магазина для сада и огорода "Растения Василия Ивановича", нужно помнить только пять основных правил, чтобы уже в этом году получить отличный урожай гороха:

Если вы хотите получить больше гороха (урожай может увеличиться до 4 раз), а также сделать период плодоношения немного длиннее, стоит прищипить верхушку каждого кустика, тогда горох пустит несколько боковых побегов, на которых позже будут новые стручки. Разрешается делать прививку в любой момент. То есть вы можете привить верхушку даже тогда, когда растение еще совсем маленькое. Но очень важно выбирать утро солнечного и теплого дня, чтобы солнце успело "присушить" утро и горох не заболел. Больше стеблей означает больше стручков. Поэтому специалисты рекомендуют прищипывать поочередно все стебли на кустах, что увеличит период плодоношения и продлит его на все лето. Чтобы получить большой урожай, важно выращивать горох на опорах или веревках. Тогда растениЮ будет на чем плестись и лучше будет разрастаться. Не забывайте регулярно рыхлить почву под каждым кустом, а также избавляться от сорняков. Выращивайте горох в емкостях. Замечено, что в этом случае он дает лучший результат из года в год, ведь почва насыщается необходимыми для гороха микроэлементами и бактериями. Такая посадка выгодна еще и тем, что вы можете посеять горох в помещении пока прохладно, а с наступлением стабильного тепла вынести на улицу. Однако не забывайте регулярно поливать горох в емкостях и не допускать его пересыхания.

Чтобы получить мягкие, сладкие и большие горошины, очень важно также правильно подкармливать горох. Делать это нужно в тот период, когда растение начинает цвести. Лучше всего подходит калийное удобрение. Для этого необходимо приготовить раствор: 2-3 стакана золы на 10 литров (ведро) воды.

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