Как вырастить большой урожай картофеля: лучшие советы

Картофель кормит украинца круглый год. Вырастить хороший урожай картофеля сегодня, в условиях военного положения очень важно. В статье ТСН.ua собраны лучшие советы – как сажать картофель, ухаживать за ним, бороться с вредителями.

Урожайность картофеля зависит от многих факторов - от почвы, способа посадки, выбранного сорта, технологий выращивания картофеля, удобрения земли, эффективной борьбы с вредителями и болезнями картофеля и т.д.

Делимся важными советами, которые помогут вырастить хороший урожай картофеля.

Когда сажать картофель

Когда сажать картофель зависит от сорта картофеля и погодных условий. Если температура воздуха поднимается выше 10 С, а почва прогрелась, картофель можно сажать. Чаще всего картофель сажают, в зависимости какая весна, со второй половины апреля по май. Землю заранее нужно вспахать или перекопать, внести органические удобрения - навоз, дерновую землю, торф, опилки, компост, песок, золу.

Как подготовить семенной материал

Перед посадкой картофеля нужно:

Перебрать и удалить гнилые, подмороженные, зараженные болезнями, мягкие клубни. Для посадки лучше отобрать средний картофель.

Желательно клубни прогреть в духовке или на солнце.

Прорастить до появления ростков.

Продезинфицироваться от болезней. Для обеззараживания от болезней рекомендуется приготовить следующий раствор - в 10-ти литрах воды растворить 1 г марганцовки и медный купорос объемом в спичечный коробок. Залить этим раствором картофель на пол часа, затем высушить.

посадка картоплі / Pexels

Способы посадки картофеля

Хороший способ для песчаного грунта – способ посадки под траншею. На расстоянии 1 метр друг от друга вырывается траншея глубиной 30 см. Траншея выкладывается слоем сена 15 см и присыпаетесь навозом, если еще золой. Очень желательно, чтобы траншея была вырыта осенью. Весной в траншею выкладывается клубень, который присыпается почвой. Посадка в траншею спасает картофель от заморозков, удерживает влагу.

Участок под посадку под лунки также желательно подготовить осенью - внести удобрения, о мульчировать почву. Весной выкопать лунки на расстоянии 80 см, глубиной 8-10 см. Пророщенные клубни поместить в лунку ростками вверх. Желательно сверху удобрить компостом и золой.

Как поливать и подкармливать картофель

Картофель требователен к поливу – не любит как избытка, так и недостатка влаги. Сразу после посадки картофеля не рекомендуется поливать его в течение 2 недель. В дальнейшем, в жару поливать раз в неделю.

Поливы совмещают с подкормкой. Подкармливать картофель можно, например, птичьим пометом. Последний помещают в емкость, заливают водой и оставляют перебродить несколько дней. Готовую смесь разбавляют водой в соотношении 1 к 10 и используют для подкормки.

Подкармливая картофель удобрениями нужно учитывать соотношение микроэлементов, находящихся в их составе. Комплексы, содержащие увеличенное количество азота и калия влияют на размер картофелин, но не увеличивают их количество, а бор и магний в составе удобрения ускоряют и время формирования картофеля, и влияют на его размер.

Окучивание картофеля

Картошку нужно окучить дважды. Первое окучивание проводится после посадки, когда стебли картофеля достигнут высоты 20 см. Через 10 дней нужно провезти повторное окучивание. Нельзя окучивать картофель в сухую погоду.

Как бороться с фитофторой и колорадским жуком без химии

Обычно фитофтор нападает на картофель после 10 августа, когда ранний картофель уже собран. Поэтому, чтобы уберечься от фитофторы, сажайте ранние сорта. Еще один совет, поскольку фитофтора поражает плоды картофеля с листьев и с дождями, нужно скашивать его за 2 недели до выкапывания.

Колорадский жук выходит из земли в последних числах мая и ест в это время нежные листики. Если картофель высадить в 20-х числах апреля, листья к этому времени превратятся в кусты, которые не нравятся жукам. Можно время от времени проходить по междурядьям и собирать вредоносных насекомых.

Лайфхаки для выращивания рекордных урожаев картофеля

Опытные дачники используют следующие уловки для улучшения урожаев картофеля:

Надрезы, стимулирующие. Поперечный надрез, подходящий для крупных клубней, надрезающих перпендикулярно оси и кольцевой надрез. последние применяется на мелких клубнях. Надрезы обычно увеличивают урожайность картофеля на 12-15%.

Ломание стеблей – через 2-3 недели после цветения картофеля стебли ломают на высоте 10-15 см от земли. Это позволяет питательным веществам не идти в большом объеме на развитие листьев и ботвы, а питать корневую систему.

Использование элитного семенного материала, поскольку домашние выращиваемые сорта вырождаются.

Использование скошенной травы, сорняков в качестве мульчи уменьшает испарение влаги, привлекает дождевых червей для разрыхления почвы.

Читайте также:

10 ошибок при выращивании рассады и как их избежать

Что делать в апреле на огороде: какие сельскохозяйственные культуры высаживать в открытый грунт

Когда и как сажать зелень в отрытой почве

Растения, которые нельзя выращивать рядом: советы огородникам

Как правильно посадить плодовые деревья весной, чтобы они хорошо прижились: основные правила