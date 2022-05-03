Как вырастить большой урожай картофеля: нужна только фольга

Хотите, чтобы урожай картофеля 2022 по-хорошему удивил вас? Есть немало лайфхаков, которые помогают огородникам повысить урожайность этого продукта. Если вы не хотите использовать химические средства – читайте интересный совет от ТСН.ua.

Многие начинающие огородники не знают, как вырастить большой урожай картофеля. Интересно, что для этого совсем не нужно использовать всевозможные химические средства. Вам понадобится всего-навсего обычная алюминиевая фольга.

Почему фольга помогает вырастить хороший урожай картофеля

Алюминиевая фольга состоит из таких полезных веществ как медь, алюминий, кремний и железо. Если использовать их при высадке растения, они благоприятно влияют на его дальнейший рост.

Эти элементы способны насытить картофель, а также защищают его от вредителей и разных болезней. А это, в свою очередь, значительно увеличивает урожайность.

Фольга также помогает предотвратить слеживание почвы. А потому его грудки не давят на еще не окрепшие клубни. Между клубнями и землей образуется небольшая прослойка, благодаря которой происходит естественное проветривание. То есть почва остается рыхлой, а картофель получает необходимую дозу света, тепла, воды.

Что нужно делать с фольгой, чтобы урожай картофеля 2022 года увеличился

Из кусочков фольги нужно сделать маленькие шарики. Перед тем, как высаживать рассаду картофеля в грунт, нужно бросить по одному такому шарику в каждую лунку.

Благодаря наличию в лунке шарика из фольги, картофель не будет прить. Но после уборки урожая не забудьте вытащить и выбросить фольгу, ведь материал уже передал почве свои полезные свойства.