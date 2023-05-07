Как вырастить цветную капусту: секреты посадки и ухода

Что любит цветная капуста

Как и любые другие виды капусты, цветная любит влагу. В летнюю жару растение "выпивает" за сутки до ведра воды, но излишней воды, «болота» тоже не терпит.

Цветная капуста не требовательна к теплу, оптимальная температура для ее роста – от 7 до 20 градусов. При высокой температуре около 30 градусов и выше, если ее еще и нерегулярно поливать, головка капусты не успевает сформироваться или формируется совсем маленькой и рассыпается. А вот без большого количества солнечного света цветная капуста может обойтись, хотя именно на хорошо освещенном участке ей наиболее комфортно.

Как сажать цветную капусту?

Подготовить почву для посадки. Сажать цветную капусту нужно в плодородную, удобренную почву. Для этого нужно удобрить участок посадки полуперепревшим навозом из расчета хотя бы по 2 кг навоза на квадратный метр и минеральными удобрениями. На квадратный метр внести стакан древесной золы и по столовой ложке суперфосфата и нитрофоски. Удобрения нужно закладывать на глубину 12-15 см. Можно сделать и иначе – вносить удобрения не на всю площадь грядки, а непосредственно в каждую лунку по одной пол-литровой банке перегноя и столовой ложке древесной золы.

Схема посадки цветной капусты. Вырывается траншея глубиной на одну лопату, землю выкладывают вдоль бровки. Затем вынимают такой же толщины второй слой грунта, а верхний засыпают в траншею. На него – до самого верха – смесь компоста или перегноя с выдержанным торфом. Такой субстрат не нужно раскислять и часто разрыхлять.

Когда и как сеять, сажать цветную капусту.

Если есть желание собрать урожай до невыносимой жары, высаживайте в почву рассаду ранних сортов и гибридов, посеянные на рассаду 15-20 марта, как только дневная температура установится в пределах 15-18 градусов тепла. Как правило, к середине июня уже будет убирать урожай.

Поздние сорта сеют во второй половине апреля – начале мая, можно под пленку, если погода холодная. Тогда урожай можно будет убирать в августе-сентябре.

Семена перед посевом обеззараживают, подержав пол часа в растворе марганцовки, затем подкармливают минеральными веществами. Для этого на 12 часов семена нужно подержать в растворе золы. Одну ложку на стакан воды предварительно настоянные сутки. Далее семена можно прорастить, подержав влажными в теплом месте, или сразу посеять в грунт.

Расстояние между рядами с рассадой капусты должно быть 50-60 см, а между растениями в ряду – 35 см. Растение углубляют в почву до первого настоящего листа, а корни плотно прижимают почвой. После посадки рассады под каждое растение выливают литр воды.

Какие культуры – хорошие соседи для цветной капусты

Хорошо будет расти капуста после огурцов, картофеля и бобовых. После родственников капуста растет плохо. Посадки цветной капусты можно уплотнить зеленью или салатом.

Подкормка капусты

Для получения большой головки цветную капусту каждые 10 дней подкармливают минеральными удобрениями, своевременно поливают, разрыхляют и мульчируют междурядья.

Первую подкормку можно провести, как только рассада приживется и двинется в рост. Для этого рассыпают в междурядьях сухие мочевину, суперфосфат, хлористый калий и аккуратно заворачивают землей, разрыхляя почву. В засушливую погоду лучше использовать водные растворы минеральных удобрений или раствор навоза.

Чтобы капуста не пожелтела

Чтобы головки не желтели на солнце, над ними надламывают по одному два листа, или легонько связывают листья.

Как бороться с вредителями цветной капусты

Для отпугивания гусениц, улиток и улиток в рядах между капустой сеют огуречную траву.

Также для этих целей можно поливать головки и листья капусты соленой водой из расчета стакан поваренной соли на ведро воды.

От капустной мухи, которая появляется в апреле-мае и потом еще раз летом, рассаду после посадки можно сразу накрыть полимерной сеткой. Под сеткой можно оставить до окончания сезона и даже поливать грядку через сетку.

Для борьбы с мухами можно щедро посыпать почву вокруг растений табачной пылью.

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